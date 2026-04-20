Artikeln i korthet Lars Lindström och Mattis Forslund, som arbetar på Eitech/Actemium i Hudiksvall, kunde inte resa till arbetsplatsen i Skellefteå på grund av personliga familjesituationer.

När företaget insisterade på att de måste resa, hänvisade de båda till installationsavtalet som säger att arbeten utanför hemorten ska planeras med hänsyn till familjesituationer. De tog hjälp av facket som lade ett tolkningsföreträde vilket möjliggjorde för de båda att stanna kvar i Hudiksvall med lön under tiden.

Företaget svarade med att stämma facket för felaktigt tolkningsföreträde, och brott mot kollektivavtalet.

Lars Lindström är ensamstående och har sin 13-åring boende hos sig på heltid. Det kräver att han är där på morgonen innan skola och jobb, och på kvällar och nätter.

Mattis Forslund är nybliven pappa, han har en sexmånaders son vars mamma hade en traumatisk förlossning, något som krävt att Mattis därefter har behövt finnas vid sin lilla familjs sida.

De arbetar båda på Eitech/Actemium i Hudiksvall, en ort där jobben har börjat tryta.

Därför har tiotalet av de 40 elektrikerna på firman skickats på resejobb till Boliden i Skellefteå, där firman fått uppdrag.

Även Lars Lindström och Mattis Forslund beordrades att resa till Skellefteå och ligga borta över veckorna.

”Jag kan inte lämna sonen hemma själv”

– Jag sa att det funkar ju inte. Jag kan ju liksom inte lämna sonen hemma själv. Chefen sa att jag fick lösa det, att det bara var att åka upp, annars fick vi ringa facket. Det var då vi tog kontakt, berättar Lars Lindström.

– Det kom lite abrupt, jag svarade chefen direkt att jag kan inte åka. Chefen svarade att jag måste åka, men så läste jag i boken, säger Mattis Forslund.

Den bok Mattis Forslund hänvisar till är den ”gröna boken”, installationsavtalet.

Där finns en skrivning som lyder att arbetsgivaren ska planera arbete utanför hemorten så att ”minsta möjliga olägenhet” uppstår för arbetstagaren, samt att hänsyn ska tas till vårdbehov av yngre barn.

Ur installationsavtalet: 11 KAP ARBETE UTANFÖR HEMORTEN § 1 Arbetsgivaren ska i nedanstående situation planera arbete så att minsta möjliga olägenhet uppstår för arbetstagaren. Vid beordring av arbete som medför övernattning eller längre arbetsresa (resa överstigande en timme) ska skälig hänsyn tas till om arbetstagarens familjesituation medför svårigheter i detta sammanhang genom vårdbehov av barn som inte avslutat sitt första skolår eller av sjuk anhörig. Detta innebär att arbetsgivaren beordring ska tillfråga annan arbetstagare om denne kan utföra arbetet.

De båda kontaktade facket som försökte övertala företaget om att de skulle få fortsätta jobba i Hudiksvall och inte resa till Skellefteå över veckorna.

Det lyckades inte, vilket ledde till att facket ett par dagar innan det beordrade resejobbet lade ett så kallat tolkningsföreträde.

Det betyder kortfattat att fackets mening gäller till dess tvisten har prövats rättsligt.

Och fackets mening i detta fall var att de båda inte var skyldiga att utföra arbetet i Skellefteå, på grund av sin hemsituation.

Ur Medbestämmandelagen 34 § Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är bundna av samma kollektivavtal, tvist om medlems arbetsskyldighet enligt avtal, gäller organisationens mening till dess tvisten har slutligt prövats.

De båda fick stanna hemma, ”på låda”. Det vill säga, hemma med lön.

– Det kändes bra ändå att facket löste det för stunden. Men det är inte en permanent lösning, säger Mattis Forslund.

Lars Lindström berättar att han har arbetat på företaget i tio år, och under många år såväl där, som hos tidigare arbetsgivare, arbetat som resande elektriker. Innan han blev ensam med sonen.

– Så det gäller bara just nu, den här tiden, om 3-4 år då borde jag kunna göra resjobb igen, när sonen är 15-16. Fast om man ska hårdra det så har man ju ansvaret tills han är 18 år, säger han.

Företaget stämmer facket

Det hela gick till förhandling där företaget tog hjälp av sin arbetsgivarorganisation Installatörsföretagen.

Då hade företaget valt att släppa sitt krav på Mattis Forslund att åka på resejobb, men kvarhöll sitt krav på Lars Lindström. Även denna förhandling avslutades i oenighet.

Men det slutade inte där. För nu har företaget lämnat in en stämning mot facket.

Detta för felaktigt tolkningsföreträde, och brott mot kollektivavtalet som säger att anställda har en skyldighet att arbeta över hela landet.

Företaget har bett domstolen om ett snabbt yttrande, och kräver skadestånd från facket.

”Vi anser det finns jobb i närområdet”

Jimmy Åsberg är den ombudsman som lade tolkningsföreträdet gällande de båda elektrikerna i Hudiksvall. Han anser sig ha agerat rätt.

Jimmy Åsberg, Elektrikerförbundet.

– Vi vet att flera andra medlemmar vill resa men de har inte fått frågan från arbetsgivaren. Vi anser att det finns jobb i närområdet, och Eitech är en så pass stor firma.

– Man borde kunna få till det så att de inte behöver resa utifrån sina personliga omständigheter. Man är i olika faser i livet. Vissa är kanske singlar och har inte något emot att resa och vill utvecklas och se andra ställen. Då kanske man ska låta dem resa. För alla är ju utbildade elektriker.

”Hur hade de ställt sig till om det var mammor?”

Jimmy Åsberg lyfter även jämställdhetsfrågan. En viktig fråga för hela branschen.

– Vi vill ju som bransch locka fler kvinnor till yrket, så min fråga är: hur hade arbetsgivarorganisationen ställt sig till om det var två kvinnor, två mammor, i samma situation som drabbats?

Tidningen har kontaktat filialen i Hudiksvall för en kommentar som hänvisar till nationellt pressansvarige som när detta skrivs ännu inte återkopplat.