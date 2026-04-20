Med skärmförbud tar vi ifrån barnen deras sista fria lekplats

I november 2025 drog Danmark en gräns: danska barn under 15 år ska inte längre få använda sociala medier.

Tillsammans med mobilförbud i skolorna hoppas Danmark få bukt med skärmmissbruket bland unga, och, får man förmoda, den mentala ohälsa detta har fött med sig.

En liknande lag trädde i kraft i Australien i december 2025 och i Frankrike i januari 2026.

I mars 2026 meddelade Moderaternas Ulf Kristersson till TT att 15 vore en rimlig gräns även i Sverige.

Klipp till ett amerikanskt inlägg på Instagram, också från november 2025, där mor och dotter tittar på ett gammalt Public Service-meddelande kallat ”Klockan är 10 på kvällen: Var är dina barn?”

Medan kändisar som Grace Jones, Andy Warhol, Ginger Rogers och Cyndi Lauper läser upp den kända frasen för tittarna måste mamman förklara, att på 1970 och 80-talen lät föräldrar sina barn springa ute fritt till sent på kvällen. Utan mobiltelefoner.

”Wow”, svarar en storögd Gen Z-dotter.

Samtidens frustration över sociala medier

Dessa två händelser hänger intimt ihop. Samtidens frustration över sociala medier bottnar i en lång utveckling av att de fysiska rummen skjuts bort.

2014 publicerade sociala medier-forskaren Danah Boyd en 5-årig studie av amerikanska tonåringars relation till internet.

Hon tittade inte bara på deras relation till skärmar, utan deras sociala liv överlag.

I en ålder där vuxna fortfarande övervakar dem blev internet en frizon för umgänge och experimenterande, en plats som var öppen men samtidigt deras egen och där de tilläts klura ut saker på egen hand.

Det var, menar Boyd, inte teknologin som drog dem till sociala medier, utan friheten att umgås med andra tonåringar.

Att prova på vuxenheten; presentation av självet, social dynamik, grupptillhörighet och förhandling av intimitet, var något som hände online eftersom fysiska motsvarigheter blivit så begränsade.

Centralt för danah boyd 2014 och lika viktigt i dag, är det faktum att unga inte stirrar in i en svart skärm.

Det händer något där inne, något de söker efter i en extremt sårbar tid i livet.

Och detta står i direkt relation till den fysiska världen omkring dem. En värld de endast har villkorlig tillgång till.

Skillnad i det offentliga

Boyd belyser något vi gärna glömmer, nämligen skillnaden mellan att vara i det offentliga och hur vi är i det offentliga.

Vi alla, men inte minst unga, kastas ofta mellan olika sociala medie-sammanhang som egentligen är orelaterade, baserade på olika normer och kräver helt olika sociala koder.

Formellt blandas med privat, humor med tungt allvar, agenda med agens.

En slags ”kontextkollaps” menar boyd och hänvisar till vad medievetaren Joshua Meyrowitz kallar ”No Sense of Place” (ingen uppfattning om plats).

När media sedan klumpar ihop alla olika rum och samtal till ett: ”sociala medier” sker också vad boyd beskriver som ”en strålkastare av massmedialt ekosystem designat att dra nytta av varje tonårstrend, moralpanik och nästa hajpade teknologi”.

Stark längtan att leka utomhus

Boyds 12 år gamla studie speglas i en samtida version presenterad i The Atlantic 2025.

De tre forskarna Lenore Skenazy, Zach Rausch och Jonathan Haidt beskriver hur svaren från 500 barn i åldern 9 till 12 uttrycker en stark längtan att få leka utomhus själva, men att de endast har tillgång till motsvarande frihet på virtuella spelvärldar som Roblox.

Barn har inga problem med att vara utan skärmar, men de har målats in i de hörn som finns tillgängliga för att få hitta platser för fri lek.

Detta gäller även för Sverige. Parallellt med mer återhållsam frihet försvinner också tidigare generationers självklara mötespunkter i rask takt.

Nedskärningar gör att studieförbunden tvingas stänga replokaler över hela Sverige.

Våld och hot vardag i skolor

I november 2025 skrev Sveriges Lärare om rapporten ”Skolan som slagfält” hur hot och våld blivit vardag på svenska skolor.

Mest utsatta är fritidshemmen – en verksamhet som under många år fått bära konsekvenserna av nedskärningar och brist på utbildade lärare.

Barn har i dag, precis som The Atlantic beskriver, tvingats att sitta i baksätet i sina egna liv, en begränsning som också gör dem ängsliga och deprimerade.

”Gå ut” har blivit ”gå online”, men med fler sociala medier-förbud och restriktioner har de snart ingetdera.

Men lagförslagen har också en mörkare dimension bortom retoriken om att skydda barnen.

De stora tech-plattformarna vill införa åldersverifiering som nästan uteslutande är grovt invasiv.

Discord ville ha ansiksskanning

Kommunikationsplattformen Discord mötte enormt motstånd när de tidigare i år försökte tvinga ungdomar till ansiktsskanning.

Zuckerbergs Meta har lagt 2 miljarder dollar på lobbyverksamhet för att kunna införa en avancerad infrastruktur för övervakning som skulle tvinga Apple och Google att kräva identifiering av oss alla.

Att gömma dessa betydligt mer Orwellska planer på kontroll av data och beteendemönster online bakom barnsäkerhet som dessutom sker via tredje parter gör oss alla sårbara.

Svaret på denna komplexa förhandling av analogt och digitalt måste därför återvända till det mest grundläggande, nämligen hur vi är tillsammans med teknologi.

Bekymret kanske inte är de ”onda ”skärmarna, men en påbörjad systemkollaps av hur vi verkar se på barn och ungdomstiden.

Inte brist på auktoritet

Vad forskarna belyser är inte brist på auktoritet, utan en dubbel förlust av tillgång till varandra, dels mellan föräldrar och barn, dels mellan barn och barn.

Att patologisera, straffa och samtidigt inte förstå skapar en fragmentering som barnen är de minst utrustade för att uttrycka.

Att inte ännu veta är också poängen med att vara ung.

Vi utvecklas alla i dag med ett komplicerat förhållande mellan det fysiska upptäckandet och det digitala uppslukandet.

Men i den ålder där identitet och självförståelse bör expandera, inte krympa, står vi inför ett skifte där vi förbjuder nästa generation att riktigt förstå den värld de ska ta över och begränsar handlingsutrymmet för oss alla att förändra.