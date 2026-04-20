Artikeln i korthet Kvinnor utgör endast 3,6 % av elyrkespersonerna i Sverige, men på företaget El & Pc installationer i Örebro arbetar hela 13 % kvinnor som montörer, en mycket högre andel än genomsnittet i branschen.

Flera av de kvinnliga montörerna har valt elyrket som vuxna.

El & Pc:s chef, Johan Ericsson, framhåller att anställningarna grundar sig på kompetens och inte på kön.

Andelen kvinnliga montörer på El & Pc installationer i Örebro är 13 procent.

Det är en stor skillnad mot hur det ser ut i övrigt i branschen.

Av de drygt 50 000 elyrkespersoner som finns registrerade i Sverige är endast 3,6 procent kvinnor.

Allra lägst är andelen bland installations- och serviceelektriker med under tre procent.

När vi sitter i mötesrummet på firman är åtta av de nio på plats. Fem av dem utbildade sig till elektriker som vuxna. De följer mönstret, att kvinnor i högre grad läser till yrket i vuxen ålder.

Bra yrke för en praktiskt lagd

Ida Hjelmestig och Lina Fritz läste tillsammans på vuxenutbildningen och har båda en bakgrund inom restaurangbranschen.

– Jag kände att jag inte lärde mig något längre, jag ville utvecklas, säger Ida Hjelmestig och tillägger:

– Jag är mer praktiskt lagd, gillar att pilla med grejer och sånt. Så jag tycker att det har varit ett jättebra val i mitt liv, för att ändra riktning.

22-åriga Hanna Hansen har inte upplevt någon sexistisk jargong – trots byggbranschens rykte.

Byggbranschen har ett rykte om att vara tuff och ha en sexistisk jargong. Det stämmer inte på den här firman, säger kvinnorna på El & Pc.

Hanna Hansen är 22 år och läste till elektriker på gymnasiet. Hon gjorde sin praktik på El & Pc och blev anställd därefter.

Hon säger att hon inte varit utsatt för någon särskilt sexistisk jargong.

– Av några lärare så fick man ju höra att ”ni tjejer kommer att vara med om grejer. Ni kommer att få kommentarer”. Men enligt vad jag har upplevt så har det bara varit bra, säger hon.

Tröttnade på förskolan

Ingrid Stenmark är 30 år och började läsa till elektriker som vuxen.

Hon säger att unga tjejer som funderar på att välja en elutbildning inte ska bli avskräckta av ”skräckhistorier” från branschen.

– Såna om att alla gubbar kommer vara äckliga. Det är ofta fördomar. De nya generationerna är väldigt mycket trevligare än hur det var förr.

Hon har en bakgrund som personlig assistent och på förskola.

Hon säger att hon tröttnade och sökte efter ett yrke där man i slutet av dagen kan se att ”det har hänt något”.

– Då passade elektriker bra, och jag ville väl förstå lite hur el fungerar. Det fanns ju bara. Jag tyckte också att det kändes som ett yrke där det var bra att vara tjej, för det är mycket smått, och en del pill.

– Dessutom är ljudnivån bättre här än på förskolan, plus att du får ha hörselkåpor om det väsnas här.

Ingrid Stenmark är en av nio kvinnor på El & Pc. Hon har en bakgrund inom förskolan, och sökte ett nytt yrke där man i slutet av dagen kan se att ”det har hänt något”.

På frågan om det betyder något att det finns fler kollegor av samma kön svarar alla kvinnor i rummet ”ja!”

– Då har man kanske någon att se upp till. Jag träffade rätt tidigt på en äldre kvinna i yrket. Hon hade jobbat som elektriker i snart 30 år. Jag tyckte det var coolt som fan, säger Ebba Gladh.

Fia Eriksson, som var första kvinna att anställas på El & Pc redan 2014, menar dock att hon aldrig haft en kvinnlig förebild inom yrket, då hon var först.

– Jag har inte saknat det heller.

Kollegorna på firman arbetar såväl på byggen och service som på industrin.

Ebba Gladh har sin arbetsplats på reningsverket Skebäck i Örebro, där hon arbetar med underhåll. Hon kallar sina kollegor där för ”labradorer”.

– De är bara snälla och goa, säger hon.

Tror på fler kvinnliga elektriker

Elektrikerna i rummet säger att de tror att det kommer att bli fler och fler kvinnor i branschen.

– Jag tror att det kommer lite av sig själv. När fler kvinnor blir elektriker gör det att fler tjejer får upp ögonen för yrket, och i och med att kvinnor i yrket syns mer så förstår fler att yrket är en möjlighet, säger Ingrid Stenmark.

Ronny Beutler och Ida Hjelmestig är på väg till charkfabriken i Sköllersta för att installera nätverk.

Ronny Beutler är en av elektrikerna på El & Pc.

När tidningen besöker firman ska han och Ida Hjelmestig till charkfabriken i Sköllersta och installera nätverk.

Han säger att han har arbetat med många av kvinnorna på firman.

– Jag tycker det blir en allmänt trevligare stämning. Man lär sig vara lite försiktigare med vissa ord. Det känns också lite mer mänskligt när det är blandat, både yngre och äldre, kvinnor och män.

”Otroligt ovanligt med så många kvinnor”

Tidningen följer med Ingrid Stenmark och Hanna Hansen ut på dagens jobb. Det är ett rot-jobb i ett gammalt fastighetsbestånd i Örebro.

Oskar Pålsson är ledande montör. Som mest har laget bestått av nio montörer, varav två är Ingrid och Hanna.

– Jag och Hanna har jobbat ihop länge och vi jobbar väldigt bra ihop, säger han.

På vilket sätt jobbar man bra ihop?

– Man kommer väldigt bra överens och förstår varandra, och vi har roligt ihop. Alltså vi har roligt varje gång. Så det har blivit lite så att vi har mer eller mindre bett om att få jobba ihop.

Hanna Hansen, Ingrid Stenmark och Oskar Pålsson går igenom dagens arbetsuppgifter.

Han tillägger:

– Att det är så många kvinnor som på den här firman tror jag är otroligt ovanligt. Av alla firmor jag jobbat på tidigare så känns det som att vi har fler kvinnliga montörer än vad de andra har haft sammanlagt, och jag tror att det är jättebra att ha en mix, både i ålder och kön. Det känns överlag som att det är en bättre stämning på den här firman.

Ingrid Stenmark och Hanna Hansen arbetar denna dag med besiktning och rivning. Lägenheterna är i stort behov av renovering, det luktar inpyrt och cigarettrök.

Lägenheterna rustas i etapper och de som är klara besiktas. Alltid är det någon liten anmärkning som ska fixas till innan en hel trappuppgång blir godkänd.

Ingrid Stenmark skruvar bort gamla eluttag i ett av badrummen.

Då lägenheterna är så pass gamla så finns inga ritningar på var elledningarna går i väggarna, vilket innebär att när snickarna gör hål för nya avlopp och ventilation så är risken stor att de borrar av elrören.

Något som ställer till problem för elektrikerna. Det blir en hel del problemlösning på plats.

– Man får rycka, lyssna, se var det rör sig. Det är inte alltid helt logiskt, säger Ingrid Stenmark.

River ut gammal standard

Hon skruvar bort gamla eluttag i ett av badrummen.

– Man gjuter igen det här sen. Det är ingenting som vi kan använda i alla fall. Det är fel höjder och nya standarder.

Alla befintliga elledningar ska bytas ut mot nya. Så det är en hel del att göra i de över 200 lägenheter som ingår i rot-projektet.

Johan Ericsson är chef på El & Pc. ”Jag tittar inte på om det är tjej eller kille. Jag tittar på om man kan”, säger han om att anställa elektriker.

Johan Ericsson är chef på El & Pc i Örebro.

Han säger att han har arbetat i branschen i över 30 år, och att han har sett en tydlig attitydförändring över åren.

– Jargongen har blivit mycket bättre, säger han.

De flesta kommer in som praktikanter

Han är den som har anställt de nu nio kvinnliga elektrikerna på företaget, men säger att han inte har haft någon tanke med att anställa så förhållandevis många kvinnor.

– Nej, egentligen inte, utan jag tittar på vad folk kan. De flesta har vi haft som praktikanter och då har jag sett att de har varit duktiga.

– Jag tittar inte på om det är tjej eller kille. Jag tittar på om man kan. Att man är duktig, man är framåt, man är positiv, man är en glad skit kanske. Det handlar inte om att kvotera in tjejer. Så är det inte. De här har visat att de kan.