På Fastighets kongress den 23-25 maj kommer förbundets riktning för de närmsta fyra åren att stakas ut. Kongressen är fackets högsta beslutande organ och här beslutas vilka frågor som ska prioriteras av förbundet.

Vi förklarar: Vad är en motion? En motion är ett förslag om något du vill förändra. På Fastighets kongress kommer de motioner som skickats in att röstats om – de kan bifallas, avslås eller anses besvarade, det vill säga att förslaget redan är genomfört. Inför kongressen går Fastighets förbundsstyrelse igenom motionerna som kommit in och ger förslag på hur kongressen ska rösta. ”Förbundsstyrelsens svar” under varje motion här i artikeln är alltså vad förbundsstyrelsen föreslår att kongressen ska bestämma. Än så länge är ingenting beslutat. Det är kongressombuden som beslutar hur de ska rösta, och som på kongressen avgör vilka motioner som ska genomföras och inte. Läs mer

📣 Gör medlemsavgiften mer rättvis!

Den som tjänar minst betalar idag procentuellt sätt mer av sin inkomst i fackavgift än den som tjänar mest.

I en motion föreslås att medlemsavgiften i Fastighets i stället ska vara en viss procent av medlemmens lön.

På så vis skulle medlemsavgiften bli mer rättvis, anser motionären som tycker att medlemsavgiften ska utredas.

Förbundsstyrelsens svar: Bifall. Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning av medlemsavgiften.

📣 Fastighets ska organisera alla städare!

I dag organiseras städare av flera olika fackförbund. Det gör att det är svårt för städare att veta var de ska organisera sig.

Enligt LO:s organisationsplan borde allt städarbete på entreprenad organiseras av Fastighets, men så är det inte idag.

Fastighets bör arbeta för att alla städare ska organiseras av Fastighets.

Förbundsstyrelsens svar: Besvarad. Förbundet planerar att återuppta diskussionerna med de andra förbunden som också organiserar städarbete.

📣 Utbilda fackklubbarna mer!

Förtroendevalda i Fastighets går idag igenom en utbildningstrappa för att stärka sina fackliga kunskaper.

Nu borde Fastighets även införa en liknande utvecklingstrappa för att stärka fackklubbarna på arbetsplatserna.

Den ska ge klubbarna kunskap om exempelvis organisering, medlemsvärvning, lönebildningssystem och konfliktorganisation.

Förbundsstyrelsens svar: Bifall. Förbundets målsättning är att klubbar ska vara välorganiserade, sköta sina egna förhandlingar, ha ett lönebildningssystem och ha en stark konfliktorganisation. För det krävs det utbildning och klubbutvecklingen som beskrivs i motionerna.

📣 Avskaffa karensavdraget!

Ett flertal motioner berör att Fastighets ska arbeta mer aktivt för att avskaffa karensavdraget.

Idag får den som blir sjuk ett avdrag på 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Det drabbar arbetare mer, eftersom de inte kan arbeta hemifrån.

Förbundsstyrelsens svar: Besvarad. Att karensavdraget ska avskaffas är förbundets och LO:s uppfattning och det driver vi även fortsatt gemensamt.

📣 Dra ner på kostnader för fackets ledning!

Idag har vi Fastighets tre förbundsordförande och en personalansvarig.

Tidigare låg personalansvaret på en av förbundsordföranden. Idag är det en extra tjänst vilket kan ses som en onödig utgift, anser motionären.

Förbundsstyrelsens svar: Avslag. Förbundsstyrelsen anser att en personalansvarig ligger inom ramen för hur man som arbetsgivare leder och fördelar arbetet i organisationen. Anställningar regleras också i stadgarna.

📣 Skapa en internationell solidaritetsfond!

Fastighets borde inrätta en solidaritetsfond som ska stötta fria och demokratiska fackliga och politiska organisationer och humanitära insatser i länder som drabbas av kris, konflikt och katastrofer.

Fonden ska stödja insatser genom redan etablerade samarbetskanaler som tex Union to Union och FN-organ som UNHCR.

Förbundsstyrelsens svar: Bifall. Fackföreningsrörelsen har alltid stått för internationell solidaritet. Att öronmärka pengar för detta ändamål har gjorts av flera förbund och det har ibland visat sig öka intresset för internationella frågor.

Fler motioner i korthet: Att Fastighets inför priset ”årets skyddsombud” för att synliggöra skyddsombudens viktiga arbete.

Inför ett pensionsutskott i Fastighets som ska komma med förslag till politikerna gällande pensioner.

Fastighets ska lyfta frågan om att sänka högkostnadsskyddet för mediciner och sjukvård.

Fastighets ska mer aktivt bevaka och informera medlemmarna om utvecklingen inom automatisering och AI, som alltmer påverkar Fastighets yrkesgrupper.

Inför en avtalsutbildning som hålls för respektive avtalsområde efter varje tecknande av nytt kollektivavtal.

