Artikeln i korthet Tre undersköterskor i Vimmerby blev avstängda från sina arbeten på ett äldreboende efter anklagelser om felaktig hantering av rörelselarm.

Fackförbundet Kommunal kritiserar hur arbetsgivaren hanterat avstängningarna och menar att personalen for illa.

Avstängningarna orsakade sömnproblem och ångest för de drabbade undersköterskorna, och en av dem sade upp sig efter 40 år i yrket. De har nu stämt arbetsgivaren för kränkning. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Det är en måndag i slutet av oktober och Renée Skärsvi är ledig, när telefonen ringer. Det är den nya inhyrda enhetschefen, som Renée aldrig träffat. Med på samtalet är också kommunens verksamhetschef.

”Ditt namn har kommit upp för att du har flyttat rörelselarm”, säger enhetschefen enligt Renée.

– Men snälla du, flytta rörelselarm det gör vi alla, svarar hon.

Chefen avbryter henne och meddelar att hon är avstängd i 30 dagar. Försvara sig får hon göra när hon kallas till förhör, får hon veta.

– Jag blev chockad, jag förstod inte vad jag hade gjort för fel. Och jag trodde att det bara var jag som stängdes av.



Men det skulle visa sig att kollegorna Susanne Sandvik och Marie Larsson fått ett liknande samtal.

– Jag satt i en halvtimme helt stilla. Sedan ringde jag Renée och fick veta att hon också var avstängd, minns Susanne Sandvik.

Undersköterskorna Marie Larsson, Susanne Sandvik och Renée Skärsvi. blev alla avstängda från sina tjänster på äldreboendet i Vimmerby.

Avstängda i månader

Det skulle komma att gå mer än tre månader innan de tre undersköterskorna fick klartecken att komma tillbaka till jobbet som nattpersonal på Borghaga äldreboende i Vimmerby.

Tre månader när de inte fick ha kontakt med sin arbetsplats. Samtidigt skulle de vara tillgängliga om arbetsgivaren ville prata med dem.

– Enda tiden man kunde koppla av lite var på helgen då cheferna inte var i tjänst, säger Susanne Sandvik.



De fick sömnsvårigheter och var rädda för att visa sig ute bland folk.

– Jag har gått på både lugnande och insomningstabletter. Man har inte fått reda på någonting, säger Susanne Sandvik.

Så kan facket hjälpa Arbetsgivaren har rätt att tillfälligt stänga av en medarbetare om personen misstänks ha gjort ett allvarligt fel på jobbet,för att utreda vad som hänt.

Ofta handlar det om något som är så pass allvarligt att, om det stämmer, kan leda till att medarbetaren sägs upp.

Anställda kan också stängas av om man privat misstänks ha begått brott som kan ge fängelse.

Avstängningen får pågå i högst 30 kalenderdagar, men kan förlängas med ett nytt avstängningsbeslut.

Medarbetaren har som regel rätt till lön under avstängningen, men kan också stängas av utan lön.

Personen måste ofta lämna ifrån sig nycklar och jobbtelefon och får under avstängningen inte besöka sin arbetsplats eller ha kontakt med kollegor.

Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren överlägga, det vill säga prata, med facket innan de stänger av en anställd. Såvida det inte finns ”synnerliga skäl”, som att det är bråttom att stoppa personen från att fortsätta jobba.

Facket kan föreslå att medarbetaren får andra arbetsuppgifter eller bli tillfälligt omplacerad under utredningen istället för att bli avstängd. Om facket tycker att avstängningen är felaktig kan de begära en förhandling.



Källa: Kommunal



Att personal i äldreomsorgen blir avstängda från jobbet har blivit allt vanligare. Mellan 2021 och 2025 ökade antalet avstängda med nästan 80 procent, har Kommunalarbetarens granskning visat.

Många gånger handlar det om allvarliga fel som de anställda gjort, ibland också övergrepp på gamla. Men det finns avstängningar som den i Vimmerby, där personalen inte förstår varför de stoppats från att jobba.

– Det hade varit bättre om jag hade gjort något för då hade jag kunnat stå för det, och förklara när folk frågat, säger Marie Larsson.

Gjort rätt enligt manualen

Så här berättar undersköterskorna om vad det var som hände med larmen: När nattpersonalen kommer på kvällen står ofta larmen mitt på golvet eller ligger på en bänk. Rörelselarm är känsliga och kan lätt utlösas av att en vårdtagare som viftar med armen i sömnen.

De satte dem därför under vårdtagarnas sängar för att de gamla inte skulle råka larma i onödan på natten, och bli väckta av personalen.

Efter avstängningen kontaktade Susanne Sandvik vaktmästaren på boendet och fick tag på en manual för larmen.

– Och vi hade satt dem rätt, precis som man ska göra, säger hon.



När KA frågar Vimmerby kommun vad som är den rätta placeringen av rörelselarmen får vi svaret att det ska bedömas utifrån vårdtagarnas individuella behov.



Kommunals sektionsordförande i Vimmerby Petra Dahlström är kritisk till hur arbetsgivaren hanterat avstängningarna av de tre undersköterskorna. Facket fick ett samtal innan cheferna ringde upp de anställda och meddelade att de skulle stängas av.

Petra Dahlström hade hellre sett att de kallats till ett möte där Kommunal kunnat vara med.

Efter två veckors avstängning hade undersköterskorna inte hört något från arbetsgivaren, och fick be Kommunal om hjälp att ordna ett möte.

Kommunal krävde också att de skulle få stöd av Företagshälsovården.

– Arbetsgivaren har ju rätt att stänga av, men hade det gått till på ett vanligt sätt hade de inte behövt fara så illa, säger Petra Dahlström.

Inga instruktioner

Den externa utredningen som Vimmerby kommun beställde efter avstängningarna visar på flera brister på arbetsplatsen. Framför allt lågt förtroende mellan personal och chefer, som det varit hög omsättning på.

En dålig relation mellan dag och nattpersonal lyfts också fram. Och att det har saknats rutiner och instruktioner för hur rörelselarm ska hanteras.

Det står inget om att personal har hanterat larmen felaktigt. Detta har utretts separat, enligt Veronica Holmsted, är verksamhetschef för kommunens äldreboenden. Något som undersköterska inte känner till.

Veronica Holmsted säger att avvikelserapporter som kommit in från kollegor gjorde det nödvändigt att stänga av undersköterskorna.

– Det var absolut inga arbetsrättsliga åtgärder, men vi behövde möjlighet att utreda det. Hade jag haft samma fakta och information idag så hade jag agerat på samma sätt.



Visade den separata utredningen att undersköterskorna gjort fel med larmen? Veronica Holmsted vill inte svara på det, utan hänvisar till att hon inte kan gå in på personliga ärenden.

”Chefsförakt”

Men hon säger att det fanns andra arbetsmiljöproblem, som att nattpersonalen inte deltar i teams-möten och att det saknats en samsyn på arbetsplatsen, till exempel om var larmen ska placeras.

– Chefsföraktet som finns är jättetydligt och då bygger man inget bra medarbetarskap.



Av utredningen så framgår att det saknats rutiner och kunskap om var larmen ska sitta. Är det inte arbetsgivarens ansvar att se till att personalen vet det?



– Ja, och sedan är det lättare ha en ledarfunktion för dem som jobbar dag. Vi behöver stärka ledarskapet för natten.



Undersköterskorna berättar att de mått väldigt dåligt, haft svårt att sova och inte vågat visa sig bland folk. Kan du förstå att man känner så vid en avstängning?



– Det förstår jag väl med ett humanistiskt tänk, men samtidigt måste vi ha möjlighet att utreda något grundligt.



För Renée Skärsvi, Marie Larsson och Susanne Sandvik har avstängningen påverkat dem på djupet. Marie och Susanne har börjat jobba igen efter sjukskrivning, men på deltid.

Stämt arbetsgivaren

Renée har sagt upp sig, efter 40 år i äldreomsorgen.

– Jag har varit en stark person och varit arbetsplatsombud. Men nu vet jag inte om jag kan jobba med människor igen.

Renée Skärsvi, Marie Larsson och Susanne Sandvik har stämt arbetsgivaren för kränkning. Den externa utredare som tittat på fallet menar att det inte finns någon grund för kränkning. Men utredaren anser att Vimmerby kommun ska tänka över hur de behandlat de tre undersköterskorna och se över att det inte går till så här igen.