Man slungades in i vägg efter elstöt på 400 volt

Företaget erkänner brister i arbetsmiljön, bland annat bristande användning av elskyddsutrustning.

En arbetsplatsolycka i Järpen, i Åre kommun, för snart två år sen får nu sitt rättsliga efterspel. Mannens arbetsgivare Norrmontage Industri AB, ett nätstationsföretag, döms för arbetsmiljöbrott och tvingas betala 300 000 kronor i företagsbot, enligt ett strafföreläggande från Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Åklagarmyndigheten i Östersund.

Företaget har inget att invända, säger vd Mattias Marktin till Arbetet.

– De slutsatser som finns i utredningen har vi inget att anmärka på. Det var uppenbara brister i arbetsmiljön.

Det brast både vad gäller utrustningen och hur arbetet utfördes. Bland annat användes inte elskyddshandskar.

Tillbaka i arbete

Gränsen för när ström börjar bli livsfarlig brukar anges redan vid 30 milliamperes strömstyrka. Hör handlade det alltså, om 32 ampere. Spänningen på 400 volt kan jämföras med standarden 230 volt i svenska hem. 400 volt används till exempel för stora maskiner och laddstationer för elbilar.

Mannen är nu tillbaka i arbete på 50 procent vid företaget men med andra arbetsuppgifter, enligt Mattias Marktin.

– Vi har gjort en rehabplan och han har fått ett jobb som innebär att han inte behöver komma i kontakt med den här typen av strömförande stationer.

Efter olyckan har Norrmontage förbättrat sina rutiner i samverkan med facken IF Metall och Elektrikerförbundet samt Arbetsmiljöverket, uppger vd Mattias Marktin.