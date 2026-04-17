”Vi vet vad som fungerar – men cheferna frågar oss aldrig”

När scheman måste förändras uppstår frustration. Men det som gör störst skada är ofta inte förändringen i sig – utan hur personalen behandlas när förändringar sker.

På många arbetsplatser vittnar anställda om att deras synpunkter inte tas på allvar och att beslut fattas utan dialog.

Samtidigt är det personalen som varje dag håller verksamheten i gång. Det borde vara självklart att vår erfarenhet tas tillvara.

Bestäms från kontoret

Vi vet ofta exakt hur scheman kan läggas för att både verksamheten och människorna ska fungera bättre. Att involvera oss i schemaplaneringen sparar både sjukskrivningar och konflikter.

Det är lätt att från ett kontor besluta om nya dokument, checklistor eller rapporteringssystem. Men för den som står i verksamheten kan det innebära ytterligare 20 minuter administration varje arbetspass.

Om personalen får säga sitt innan införandet kan man ofta förenkla eller ta bort sådant som inte tillför något värde.

Den som lyfter, springer mellan arbetsuppgifter och möter stressade människor vet hur verkligheten ser ut.

Fungerar på papperet

Om en ny dokumentationsrutin införs kan det på papperet se ut som ”bara några minuter extra”.

Men det kan betyda att man måste lämna en brukare ensam en stund för att hinna skriva klart i systemet. Det påverkar både arbetsmiljön och kvaliteten i omsorgen.

Personalen vet ofta exakt vilka tider som fungerar bäst för brukarna. Kanske vet de att en brukare blir stressad av personalbyten mitt under kvällsrutinen, eller att två personer behövs vid vissa moment.

Fråga personalen innan ni fattar beslut

Om personalen får vara med och påverka schemat från början kan man undvika både stress och onödiga konflikter. Chefer och arbetsgivare borde därför göra något väldigt enkelt: Fråga personalen innan beslut tas.

Man kan ha arbetsplatsträffar där personalen får komma med förslag innan nya rutiner införs, eller arbetsgrupper där personal deltar när scheman eller arbetssätt förändras, för att ta tillvara erfarenheten hos dem som jobbat länge i verksamheten

Vi som arbetar inom LSS och Socialtjänstlagen sitter på en enorm kunskap. Vi vet vad som fungerar för brukarna, vad som skapar trygghet och vad som riskerar att försämra kvaliteten.

Smartare lösningar när vi får påverka

När arbetsgivarna inte lyssnar på den kunskapen blir resultatet ofta mer stress, sämre arbetsmiljö och i slutänden sämre omsorg.

När stressen får fortsätta öka blir priset högt – för när vi går sönder, då gör verksamheten det också.

När vi får vara med och påverka händer något helt annat. Då växer engagemanget. Då hittar man smartare lösningar. Och då blir omsorgen bättre – både för brukare och för oss som arbetar.

Att lyssna på personalen är inte ett hot mot ledarskapet. Det är grunden för ett bra ledarskap.

Maria Bennarsten personlig assistent i Kalmar