Artikeln i korthet Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avråder från lokala projekt för arbetstidsförkortning.

Politikerna i Karlstad planerar ändå ett pilotprojekt med kortad arbetstid inom äldreomsorg och hemtjänst.

Politikerna och facket vill ha ett hållbart arbetsliv och tror att arbetsgivaren kan bli mer attraktiv.

Förra veckan skrev Kommunalarbetaren om hur Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, avrådde från alla typer av lokala projekt med arbetstidsförkortning.

– Rådet är att avvakta, sade förhandlingschefen Jeanette Hedberg och hänvisade till att facken vill förhandla centralt om det här.

Men det hindrar alltså inte politikerna i Karlstad som tänker gå vidare med ett pilotprojekt för äldreomsorg och hemtjänst.

Tanken är att några utvalda enheter i ett första skede ska kunna jobba ständig kväll eller ständig helg.

Det är en arbetsmetod som brukar innebära en arbetstid på neråt 30 timmar i veckan, men exakt hur det ska se ut får nu utredas. Tanken är att projektet ska vara i gång redan i höst.

Stefan Jonsson (S), socialnämndens ordförande i Karlstad

Bli en attraktiv arbetsgivare

– Det är viktigt att vi skapar ett hållbart arbetsliv och hittar en modell som gör att man orkar jobba inom äldreomsorgen, säger Stefan Jonsson.

Han pekar också på att det här skulle kunna göra Karlstad till en attraktivare arbetsgivare och förslaget applåderas av facket.

– Jag tror att det hade varit positivt. Det finns folk som har önskat det här, säger Carolina Falk, ordförande för Kommunals anställda inom äldreomsorg i kommunen.

Varken Stefan Jonsson eller Carolina Falk ger mycket för SKR:s kritik.

– Det är klart att jag delar åsikten att arbetsmarknadens partner ska få förhandla, men det är också bra att vi får exempel på projekt. Det ena behöver inte utesluta det andra, säger Stefan Jonsson.