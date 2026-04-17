Patient dog när tolv timmars dropp gavs på en timme – sjuksköterska åtalas
En sjuksköterska åtalas för att ha orsakat ett dödsfall vid Akademiska sjukhuset sommaren 2023.
En felinställd infusionspump låg bakom patientens död enligt åklagarens stämningsansökan. Sjuksköterskan nekar till brott.
Sent på kvällen mitt i sommaren 2023 på en av sjukhusets geriatriavdelningar avlider en gammal kvinna av hjärtstillestånd. Ganska snart upptäcks att påsen till ett näringsdropp som hade satts in cirka en timme tidigare redan var tom. Droppet skulle ges på 12 timmar men en felinställning av pumpen gjorde att det tillfördes under en timme, framgår det av polisens förundersökning. Tidningen Vårdfokus har skrivit om fallet i flera artiklar.
Så mycket näringsdropp på så kort tid blev för mycket för kroppen att hantera, konstaterar en läkare som hörts i utredningen.
Kvinnan var gammal och skör men samtidigt vital för sin ålder enligt den preliminära bedömningen när patienten blev inskriven några dagar tidigare.
Biträde frias
Sjuksköterskan, som hade arbetat i åtta år på sjukhuset, nekar till det hon anklagas för. I förhör säger hon att hon är säker på att hon ställde in infusionspumpen rätt. Hon ifrågasätter den tekniska bevisningen där loggarna visar att pumpen hade ställts in fel
Inledningsvis delgavs även ett biträde misstanke om vållande till annans död, för att hen inte hade kontaktat mer kunnig personal när pumpen larmade. Men biträdet åtalas inte. Arbetet har sökt Anna Maria Larsson, åklagaren som väckte åtalet.
Till Vårdfokus säger hon:
– Det är en person som hade för lite utbildning och erfarenhet för att kunna vara oaktsam i förhållande till de konsekvenser agerandet fick.
Efter händelsen har sjukhuset infört nya rutiner. Bland annat är infusionspumparna omprogrammerade så att de inte ska kunna gå med för hög hastighet, det som orsakade den gamla kvinnans död.
Den 23 april hålls rättegång i Uppsala tingsrätt.