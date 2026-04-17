De avtal som har lönepåslag 1 april berör fastighetsskötare, de som jobbar i Folkets hus och parker samt sanerare.

I avtalen står vilken lön alla är garanterade. Det finns också en total summa som ska fördelas mellan de anställda på arbetsplatsen.

Hur den summan ska fördelas förhandlas på lite olika sätt. I en del avtal förhandlas det mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation. I andra avtal direkt mellan arbetsgivare och dig som anställd. Om du då inte är nöjd med förklaringen till din löneökning så kan du vända dig till facket.

På de arbetsplatser där det finns en fackklubb visar statistiken att lönerna är högre.

Drar förhandlingarna ut på tiden ska du ha löneökningen retroaktivt och dröjer det flera månader utan att du fått din nya lön ska du kontakta facket.

