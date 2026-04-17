Artikeln i korthet LO har presenterat en rad förslag som de anser skulle förbättra pensionssystemet och göra det mer rättvist, särskilt för arbetare.

Bland annat vill LO se höjda pensioner, stopp för ytterligare höjningar av pensionsåldern och ett särskilt tillägg som ska ge antalet arbetade år större betydelse för pensionen.

Fackförbundet Livs ordförande Natasa Stojkovic är positiv till LO:s förslag och tycker att det är bra att pensionsfrågan kommer upp i samhällsdebatten.

I mars presenterade LO sin pensionsutredning med flera förslag som syftar till att förbättra pensionerna och ge ett mer rättvist pensionssystem, särskilt för arbetare.

LO vill bland annat att en arbetare efter ett långt arbetsliv ska få en allmän inkomstgrundad pension som motsvarar 62 procent av slutlönen.

Men så ser det inte ut i dag, enligt LO, och för att nå dit föreslås att inbetalningarna till pensionssystemet höjs med två till tre procentenheter.

Antal år i arbete ska löna sig mer

Ett annat förslag är att införa ett arbetslivstillägg. Tanken är att antalet arbetade år ska få ökad betydelse för pensionens storlek.

Den som har arbetat i 40 år eller mer ska ha rätt till fullt tillägg.

LO vill också stoppa ytterligare höjningar av pensionsåldern, som i dag höjs när medellivslängden ökar.

Men arbetare inte lever lika länge som tjänstemän, och LO menar att arbetare med slitsamma jobb som inte orkar arbeta till en allt högre pensionsålder straffas med lägre pensioner med dagens system.

Därför vill LO se en ny modell för riktåldern för pension – i dag 67 år – som tar större hänsyn till arbetares förutsättningar.

Livs ger tummen upp

Livs är positivt till LO:s förslag.

– Vi tycker att det är bra förslag. Något måste göras åt den orättvisa pensionen, säger Livs förbundsordförande Natasa Stojkovic.

Hon pekar bland annat på att många livsmedelsarbetare har en tuff arbetsmiljö som leder till skador och utslitning.

– Man behöver ta hänsyn till att människor faktiskt inte orkar jobba till 67 år. Det här är människor som gjort sitt jobb och tagit ansvar. Då ska de inte bli dubbelbestraffade med lägre pensioner bara för att de måste gå tidigare i pension.

Finns livsmedelsarbetare med låga pensioner

Livs vill se pensioner som går att leva på och att ingen ska bli fattig efter ett helt arbetsliv.

Därför välkomnar förbundet höjda pensioner och att antalet jobbade år får större betydelse.

Samtidigt konstaterar Natasa Stojkovic att det i dag finns livsmedelsarbetare som har låga pensioner.

– Särskilt i kvinnodominerade yrken ser vi att många går på kollektivavtalens minimilöner och då blir det låga pensioner i framtiden. Det finns dem som inte får ut 50 procent av sin slutlön i pension.

Natasa Stojkovic är mycket positiv till att pensionsfrågan lyfts upp på dagordningen.

– Jag är jätteglad för att LO har lagt fram ett förslag. Nu gäller det att få till debatten och få politikerna att se över den här frågan. Det här är ett viktigt första steg.

LO:s förslag beräknas kosta 37 miljarder kronor.

LO:s förslag i korthet Höj den allmänna inkomstgrundade pensionen.

Inför ett arbetslivstillägg som ökar betydelsen av antal arbetade år för den som haft låg lön.

Inrätta en behovsprövad övergångspension.

Stoppa höjningarna av pensionsåldern, det behövs ett nytt system.

Ge full rätt till pensionssystemets alla delar efter ett långt arbetsliv.



Källa: LO