Fattigdomen fördubblad i Sverige – partierna oense om lösningen

Artikeln i korthet Antalet personer som lever i fattigdom i Sverige har fördubblats under de senaste fem åren till 729 000.

Oppositionen kritiserar Tidöregeringen för att ha gynnat höginkomsttagare och övergett de med lägre inkomster, medan regeringen pekar på att flera reformer har genomförts för att stötta ekonomiskt svaga hushåll.

För att minska fattigdomen lyfter regeringen vikten av tillväxt och fler i arbete, och oppositionen föreslår bland annat höjda barnbidrag och andra riktade stödåtgärder. Centerpartiet betonar särskilt vikten av att stödja ensamstående föräldrar med låga inkomster.

Trots att de värsta inflationsåren är över har många det fortfarande tufft ekonomiskt.

Enligt SCB lever 729 000 personer i fattigdom i Sverige i dag – dubbelt så många som för fem år sedan.

Det handlar bland annat om arbetslösa, garantipensionärer och personer med sjukersättning.

S: Regeringen överger de fattiga

Men varför har antalet fattiga ökat så snabbt de senaste åren?

För oppositionspartierna är svaret enkelt: Tidöregeringens politik.

– Man har öst pengar över dem med höga inkomster. Sänkt skatten för Jimmie Åkesson med 6 000 kronor i månaden. Samtidigt som de har gjort det dyrare att hämta ut mediciner för fattigpensionärer. Regeringen har övergivit människor med små inkomster, säger Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson.

Enligt Vänsterpartiet har regeringen helt riktat in sig på att gynna de rika.

– Den här idén som högern har haft under lång tid: att om bara några blir väldigt rika så kommer det sedan att trilla ned och lösa det för resten av oss – det har ju visat sig att det inte fungerar, säger Ida Gabrielsson, partiets ekonomiskpolitiska talesperson.

Så klassar SCB fattigdom SCB ställer 13 olika frågor om hushållens ekonomi. Vuxna som inte har råd med fem av dem definieras som fattiga (materiell och social fattigdom). Det är denna grupp som omfattar 729 000 personer i den senaste undersökningen.



Om det är sju saker man inte har råd med kallas det allvarlig materiell och social fattigdom. Frågorna som ställs är om man har råd med: En oväntad utgift på 14 000 kronor utan att låna eller be om hjälp

En veckas semester utanför hemmet varje år

Att betala lån och räkningar

En måltid med kött, kyckling, fisk eller motsvarande vegetariskt alternativ varannan dag

Att hålla bostaden tillräckligt varm

En bil för personligt bruk

Att ersätta utslitna möbler

Internetuppkoppling

Att ersätta utslitna kläder

Två par skor i rätt storlek och som passar alla väder

Att spendera en liten summa pengar på sig själv varje vecka, motsvarande en biobiljett

Regelbundna fritidsaktiviteter

Att träffa vänner eller släkt för middag eller fika minst en gång i månaden

Pekar ut invandringen som orsak

Men regeringen håller inte med.

Tvärtom menar socialminister Jakob Forssmed (KD) att de har genomfört flera breda reformer för att stötta just hushåll med svag ekonomi.

En lång rad skatter har sänkts, matmomsen halverats och taket för bostadsbidraget har höjts, nämner han.

– Det känns bra att vi vidtar de insatserna för de som har det tuffare ekonomiskt.

Enligt Moderaterna beror inte den ökade fattigdomen på regeringens politik, utan på att Sverige under kort tid tagit emot många invandrare.

– Många av dem som har kommit hit står en bit från arbetsmarknaden. Det kommer att ta ett tag innan de har kommit in i samhället. Det kommer alla regeringar att behöva prioritera under en lång tid framåt – se till att vi får integrationen att fungera, säger Edward Riedl (M), finansutskottets ordförande.

Så kan fattigdomen minska

Just nu är omkring en halv miljon svenskar arbetslösa. För att minska fattigdomen i Sverige behöver tillväxten öka och fler få jobb – det är regeringen och oppositionen eniga om.

Regeringen pekar på att de därför sänker arbetsgivaravgiften för företag som anställer unga och ökar drivkrafterna att gå från bidrag till jobb genom jobbskatteavdrag.

För flera partier är riktade stöd till vissa ekonomiskt utsatta en väg för att minska fattigdomen.

Centerpartiet vill särskilt rikta fokus på en grupp bland de fattiga: personer med heltidsjobb som ändå inte får lönen att räcka till.

– Det finns många ensamstående, inte minst mammor, som trots att de jobbar lever i fattigdom. Därför att reallönerna har varit så svaga och möjligheten att jobba heltid ofta inte har varit tillräcklig. Den gruppen måste vi fokusera tydligare på i politiken, säger Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Splittring om barnbidraget

Ett riktat stöd som ofta tas upp i debatten är barnbidraget, vars nivå inte höjts sedan 2018.

Flera av oppositionspartierna vill se en höjning, och i regeringen har även Liberalerna och Kristdemokraterna öppnat för det.

– Barnbidraget kan behöva höjas kommande mandatperiod. Det är en åtgärd som vi vet spelar roll, säger Jakob Forssmed (KD).

Men där håller inte Tidökollegan Sverigedemokraterna med.



– Höjer man barnbidraget, då får jag 100 kronor mer i månaden. Det är väl kul, men inte så jätteviktigt för mig som höginkomsttagare, säger Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomiskpolitiske talesperson.

Tror på andra åtgärder

Han tycker att det finns mer träffsäkra sätt att nå dem med störst behov, vilket han också menar är det som regeringen har fokuserat på.

– Vi valde att höja taket i bostadsbidraget i stället. Det tror jag är ganska klokt. Det är förmodligen det som gör att viss del av fattigdomen har passerat den här gränsen – de är inte fattiga längre.

Taket i bostadsbidraget styr vilka som kan få bidraget. Den som har en hyra över den nivån kan inte beviljas bidraget. Samtidigt har taket legat still i 29 år – trots att hyrorna har ökat kraftigt.

I januari i år höjde regeringen taket, vilket gör att fler hushåll nu kan få möjlighet att söka bidraget.

Video: Hur många fattiga finns det i Sverige?

Del 1: Har riksdagspolitikerna koll på hur många som är fattiga i Sverige? Intervjuer från Riksdagen vid släpp av vårbudgeten.