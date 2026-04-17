Det var den 10 april som Elektrikerförbundet meddelade att de varslade om stridsåtgärder mot företaget Dynami AB i Vara, detta då företaget vägrat att teckna kollektivavtal med förbundet. Stridsåtgärderna skulle ha trätt i kraft den 22 april.

Nu meddelar förbundet att företaget valt att gå in som medlemmar i Installatörsföretagen, och därmed omfattas av installationsavtalet och dess solcellsöverenskommelse.

I och med detta har Elektrikerförbundet återkallat det lagda varslet om blockad och arbetsnedläggelse.