Artikeln i korthet Olga Gyunashyan, är timanställd i hemtjänsten och sjukskriven. Eftersom hon bara fick sjuklön för några få bokade arbetspass har hon svårt att få pengarna att räcka.

Enligt nuvarande lagstiftning har timanställda endast rätt till sjukpenning från Försäkringskassan om de skulle ha arbetat de dagar de är sjuka, vilket lämnar många utan inkomst under de första veckorna av sjukskrivning.

Olga har skrivit till politiker och vill att reglerna ändras för att timanställda ska få bättre villkor.

– Hur ska de som är ensamstående med barn överleva en halv månad utan pengar?

Olga Gyunashyan sitter vid köksbordet hemma i tvåan i Båstad där hon bor med sin 12-åriga son David. Fönstret är på glänt, ute är det grått och vinden är isande kall.

Det har gått tre månader sedan Olga vaknade en natt med smärta i nacken som strålade ut i höger arm. Då hade hon i två veckor haft samma tunga kund i hemtjänsten.

Endast bokade pass

Nästa morgon tog Olga värktabletter och gick till jobbet. Men smärtan blev värre. Några dagar senare åkte hon ambulans till sjukhuset i Helsingborg. Olga trodde att hon skulle dö. Efter två veckor fick hon lämna sjukhuset. Då kom chocken.

Skyddet för timanställda är sämre. Ersättningen till den som blir sjuk kan bli lägre. Skälet är att arbetsgivaren bara betalar sjuklön till timanställda för de dagar som det finns bokade pass de två första veckorna. Fast anställda och vikarier kan få sjuklön från arbetsgivaren de två första veckorna.

Och Olga är timanställd, en grupp som ökar i vård och omsorg. Men som även växt i andra branscher. Det är också en grupp som är mer sårbar eftersom skyddet är sämre.

Försäkringskassan sa nej

Olga som varit timanställd i olika kommuner under tre år, hade aldrig varit sjuk.

– Därför visste jag inte. Det betyder att man inte får någon inkomst på en halv månad. Jag visste att det fanns en karensdag, men är man timanställd blir det två veckor, säger Olga.

Olga hade tre bokade dagar som arbetsgivaren betalade sjuklön för. Men den utbetalningen kom en månad senare eftersom Olga är timanställd.

När arbetsgivaren inte betalar sjuklön så kan Försäkringskassan i stället betala sjukpenning. Det görs om Försäkringskassan bedömer att den timanställde skulle ha arbetat om den inte varit sjuk.

FAKTA: Ersättning för den som är sjuk Första sjukdagen är en karensdag, då får den som är sjuk inte någon ersättning. Sjuklön betalas av arbetsgivaren de första 14 dagarna (minus karensdagen). Det gäller tillsvidareanställda eller den som ska vara anställd i mer än en månad eller har jobbat minst 14 dagar. Timanställda har rätt till sjuklön från arbetsgivaren om de har bokade pass. Timanställda som inte har bokade pass kan få sjukpenning från Försäkringskassan under de 14 första dagarna (minus karensdagen) om de är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller om Försäkringskassan bedömer att det kan antas att de skulle ha arbetat om de inte hade varit sjuka. Sjukanmälan ska göras första sjukdagen, vissa undantag från kravet kan göras för den som är allvarligt sjuk. Sjukpenning betalas annars ut av Försäkringskassan från den 15 sjukdagen. Extra pengar kan också gå att få från en försäkring via jobbet. Det är en avtalsgruppförsäkring (AGS, AGS-KL) som finns hos AFA-försäkring. Källa: Försäkringskassan och AFA Läs mer

Men när Olga ringde Försäkringskassan fick hon veta att det inte gällde henne.

Om Olga fått sjuklön för alla dagar de två första veckorna skulle hon ha fått betydligt mer än de 4 000 kronor som hon fick från Försäkringskassan.

Hon hade sparat lite pengar, därför klarade hon hyran på 8 000 kronor, elen och de andra räkningarna på autogirot.

Men det räckte inte.

– Jag är ledsen och besviken för att jag inte kan köpa den mat som sonen behöver.

Han tränar fotboll och är alltid hungrig. Även om de aldrig köper chips och läsk så räckte inte pengarna till att köpa mat.

Mamma i Kazakstan hjälper

Räddningen var hennes mamma.

– Min stackars mamma som är pensionär i Kazakstan skickar pengar.

Tidigare kom paket med ris och pasta, men det kostade mer att skicka varorna än att köpa dem.

Ändå har Olga alltid ett förråd av mat.

– Jag är uppvuxen i Sovjetunionen, det fanns inte alltid mat i affärerna och när det fanns det så köpte vi allt.

Än i dag kan hon inte gå förbi något i mataffären som har ett erbjudande om extrapris utan att köpa extra mycket.

– Om det blir krig så kan jag klara mig en månad.

Därför räddade en full frys Olga och hennes son den första månaden hon var sjuk.

Ensamstående ofta hungrig

Hälften av föräldrar som är ensamstående i Sverige har svårt att köpa näringsriktig mat varje månad visar en ny rapport.

Och 41 procent av de ensamstående äter sig själva inte mätta.

Det gäller även Olga. Numera äter hon endast två mål om dagen. En sen frukost med ägg och yoghurt. Sedan en tidig middag med tonfisk och vita bönor.

– Jag tänker att det här är ett sätt att gå ner i vikt.

Olga skrattar när hon säger det, men har också tappat sex kilo.

Hämtar kraft ur motgång

Sättet att tänka är typiskt för henne. Hon är en ”power woman” precis som det står på hennes gröna tröja.

– När det är svårt tänker jag på hur jag kan vända det till något positivt.

Nu vill hon ta kampen för att timavlönade ska få sjukpenning de två första veckorna av sjukskrivningen. Då skulle inte timanställda riskera bli utan pengar de två första veckorna de är sjuka. Därför vill Olga att sjuklönelagen ska ändras.

– Det är en lag, men jag tänker att det är fel. Det är orättvist. Jag måste göra något om jag kan det. Jag kan inte vara tyst. Jag har alltid velat förändra.

Därför har hon skrivit till politiker.

– Jag tycker att Försäkringskassan skulle betala sjuklön till timanställda.

Vill bli Greta Thunberg

Men politikerna har inte svarat henne.

– Om jag tar kampen för timanställda så kanske det faktiskt spelar roll. Vem vet vad det leder till? Kanske kan jag bli en Greta Thunberg för timanställda.

Fakta: Timanställd, timavlönad eller timmis? Den som hoppar in vid behov kallas i vardagligt tal för timanställd och får betalt per timme. Men timanställd är ingen anställningsform, mer rätt att säga är i stället att någon är timavlönad med visstidsanställning. Detta kan vara ett vikariat eller en särskild visstidsanställning, SÄV. 11 procent av den tid som arbetas i kommunal äldreomsorgen och LSS görs av timavlönade. 65 036 personer var timavlönade i kommunal äldreomsorgen och LSS i fjol. 39 600 timanställda i alla branscher var anmälda på Arbetsförmedlingen i mars 2026. Ökningen är nära 65 procent sedan 2023. En del av det senaste årets ökning förklaras av de nya a-kassereglerna. Källa: Kommunal, Kolada och Arbetsförmedlingen Läs mer

Efter de två första veckornas sjukskrivning är det Försäkringskassan som betalar sjukpenningen. Då har Olga fått ut 13 000 kronor, det räcker till hyran och räkningarna.

– Jag vågar inte köra bil när dieseln går upp i pris.

50-års present blev mat

Förra månaden hade hon tur. På köksbordet står gula, rosa och orange tulpaner i en vas. Olga har fyllt 50 år. En rysk väninna kom med blommorna och 800 kronor i present. Olgas mamma och systern i Kazakstan skickade 1 000 kronor var. Olga har köpt äpplen, grönsaker och lite kött. Sonen har fått nya fotbollskor som de köpte i en outletbutik.

Olga är sjukskriven några veckor till. Nu har hon just fått veta att en försäkring via jobbet kan ge lite pengar. Om hon är sjukskriven längre än 90 dagar kan hon få runt 100 kronor dagen. Sedan hoppas hon få tillbaka på skatten och kanske bostadstillägg.

I tre månader tog Olga stark antibiotika. Men smärtan från nacken strålar ändå ner i höger armen. Olga kan röra den nu, men när hon sträcker ut armen så syns smärtan i hennes ansikte. På nätterna är det svårt att sova.

Svårt med sommarjobb

Hur det blir framöver är ovisst. Trots att Olga är sjuk har hon sökt jobb men fått nej, just för att hon är sjuk. Om Olga kan jobba i sommar vet hon inte.

– Alla sommarjobb är tagna. Jag kan inte planera nu, när jag inte är frisk till 100 procent. Jag kanske är sjuk hela sommaren.

Beskedet Olga fått är att det kan ta lång tid innan hon blir frisk.

Sämre stöd som timanställd

Arbetsgivare har enligt lag skyldighet att anpassa arbetsuppgifterna så att den som varit sjuk kan komma tillbaka till jobbet. Men det är inte givet att timanställda får samma stöd.

Nu är Olga orolig. Av läkaren har hon fått veta att armen inte ska belastas och att hon därför inte ska lyfta tunga saker. Men som timanställd vet Olga att det kan vara svårt att få arbetsuppgifter som är anpassade.

– Vi som är timanställda kan inte säga nej, jag måste låtsas att vara frisk.

Kanske a-kassa i stället

Kanske blir det a-kassa i stället. Då är Olga är inte ensam. Andelen timanställda som får a-kassa har ökat med 76 procent de tre senaste åren visar statistik från Kommunals a-kassa.

Hur tänker du om framtiden?

– Livet är orättvist.

Olga suckar och tänker länge.

– Mina barn är friska. Det är inte krig i Sverige än så länge. Jag vill inte tänka på hur det skulle bli om de bombar med kärnvapen. Jag har fyllt 50, livet har bara börjat. Jag är optimist, man måste njuta av varje dag.