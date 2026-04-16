Liv och död var temat för den första text av Gunnar Brulin som jag fastnade för: reportaget om travhästen Probex sista resa från stallet till slakteriet 2004.

Känsligt men osentimentalt skänkte Gunnars penna berättelsen ett existentiellt djup samtidigt som den avhandlade djurhållning, travsport, matkultur, slakterihistoria och gränsöverskridande svart hästhandel.

Samt så klart arbetsförhållanden.

Gunnar var den som introducerade mig till den rika värld som finns att utforska som reporter på en fackförbundstidning.

Probex görs redo för finalloppet

31 år på Mål och Medel

Livsmedelsarbetarnas villkor i Sverige och världen stod i fokus under Gunnars 31 år på Mål och Medel.

Viljan att förklara grundligt och gestalta konstnärligt ledde till att han började skriva böcker.

Först avslöjande och argumenterande reportage om mat, makt och människovärde i en alltmer globaliserad livsmedelsindustri.

Snart också skönlitterära, filosofiskt poetiska betraktelser av arbetet på slakterier, bryggerier och mejerier.

Livets skörhet fick Gunnar erfara gång på gång. 2012 drabbades han av hjärtstopp när han cyklade från jobbet.

Han räddades mirakulöst och kunde senare vittna om skeendet i den självutlämnande sjukdomsskildringen ”Bearbeta mig”.

Målade sina upplevelser i akryl

Efter ytterligare ett hjärtstopp och en allvarlig cancerdiagnos började han måla sina upplevelser i akryl.

Och sedan han 2021 chockartat mist sin livskamrat och arbetspartner, hustrun Malin, utvecklade han sin konst till nya former.

I alltmer personligt kreativa uttryck – konstnärsböcker, lådverk, ”bokorgel” – bearbetade han sorg, kärlek och livets ändlighet.

I januari 2025 visades hans samlade skapande i den djupt berörande utställningen ”Tvillingsjälar” i Benhuset på Katarina kyrkogård i Stockholm.

Hans sista utställning kommer att visas postumt i samband med begravningen den 17 april.

Livet och konsten var ständigt närvarande i samtalen med Gunnar.

De bjöd alltid på varm närvaro, djupa insikter och svindlande perspektiv.