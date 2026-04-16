Ege Özdemir skriver om sina upplevelser efter att ha kommit till Sverige och etablerat sig här. Det är en tydlig och viktig beskrivning av de oerhört svåra situationer som många hamnar i på grund av Tidöregeringens politik.

Däremot inser jag att jag behöver förtydliga min och Kommunals hållning i frågan om arbetskraftsinvandring.

Förmodligen har jag inte varit tillräckligt klar i de uttalanden jag har gjort – och det vill jag så klart vara.

Förkastligt att regeringen ändrat reglerna

Att regeringen ändrar regelverket för vilka som får arbetstillstånd i Sverige, och sedan tillämpar dessa regler för personer som redan kommit hit och etablerat sig på svensk arbetsmarknad, anser jag är förkastligt.

Möjligheten att få stanna genom spårbyte tog regeringen bort, och Kommunal var tydliga i sitt remissvar till regeringen att förändringarna skulle slå hårt mot Kommunals medlemmar om man inte samtidigt införde övergångsregler.

Men regeringen är tydliga med vad de tycker. Att de har genomfört de här förändringarna, och dessutom lagt ett förslag om att kunna återta permanenta uppehållstillstånd, visar ju att de anser att invandrare inte ska känna sig trygga med att de får stanna i Sverige.

Personliga tragedier – och ett vansinnigt slöseri

Att på detta sätt utvisa personer som kommit hit när andra regler gällt är både inhumant och irrationellt.

Det handlar naturligtvis om personliga tragedier och om familjer som splittras och kollegor vi förlorar.

Det är också ett vansinnigt slöseri med samhällets resurser att utvisa personer som utbildat sig, lärt sig svenska och arbetar i välfärden.

Billiga anställningar kan inte vara lösningen

Men Kommunal anser samtidigt att arbetskraftsinvandring inte kan vara lösningen på arbetskraftsbristen i välfärden.

Om det var högre löner, bättre arbetsmiljö och kortare arbetstider i välfärdens yrken är det vår bestämda uppfattning att fler skulle vilja jobba i vård, skola och omsorg.

Arbetsgivarna ser det dock inte på samma sätt som vi, utan de letar som alltid efter billiga anställningar och ser arbetskraftsinvandringen som ett svepskäl för att slippa förbättra löner och villkor.

För dem blir det en perfekt förklaringsmodell att arbetskraften saknas och att vi behöver mer arbetskraft från länder utanför EU – men vi ska inte gå i den fällan.

Tack för möjligheten att förtydliga

Kommunal anser att arbetskraftinvandringen behöver vara reglerad, helst av arbetsmarknadens parter så att facken får inflytande över var och i vilka yrkesgrupper det behövs.

Parallellt med det måste villkoren stärkas så att fler vill arbeta i välfärden, oavsett var man kommer ifrån.

Så tack Ege Özdemir för en möjlighet att förtydliga mig: alla som kommer hit ska kunna lita på de beslut som är fattade, så att man kan etablera sig, planera för en framtid här och vara trygg i sin anställning.

Johan Ingelskog avtalssekreterare, Kommunal