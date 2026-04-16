Får jag kolla mobilen på jobbet?

1 Får jag ha min privata mobil på jobbet?

Det beror på var du jobbar. Många arbetsgivare har regler som säger att den privata mobiltelefonen ska lämnas i omklädningsrummet eller vara avstängd under arbetstid. Arbetsgivaren har stor rätt att bestämma vilka regler som ska gälla på arbetsplatsen.

2 Vad gäller på rasten då?

På lunchrasten får du vanligen använda mobilen eftersom rasten inte ingår i arbetstiden. Om ni har någon fikapaus, som räknas in i arbetstiden och som du alltså får lön för, kan arbetsgivaren dock bestämma att den ska vara mobilfri.

3 Får jag svara och sms:a privat på jobbet?

Nej, det är ingen rättighet. Arbetstid är tid för arbete, men olika arbetsgivare kan ha olika regler, så kolla med din chef. Om du väntar ett superviktigt samtal bör du berätta det för din chef så kan ni förhoppningsvis lösa det även om du inte får ta privata samtal i vanliga fall.

4 Om det är erbjudande om extrapass då?

Du har ingen absolut rätt att kolla det heller. Det här kan vara ett problem för deltidare som jagar extra timmar, då de går miste om extra pass för att de inte kan svara på sms. Kolla med arbetsgivaren och facket om det går att lösa på något sätt.

5 Kan jag få sparken om jag surfar privat på jobbet?

Nja. Arbetsgivaren kan säga upp anställda av personliga skäl, men det måste finnas saklig grund för uppsägningen. Det räcker troligen inte med att du surfat privat någon enstaka gång, särskilt inte om arbetsgivaren inte berättat tydligt att du gjort fel eller gett dig en varning. Om du fortsätter att göra privata saker i stället för att jobba, eller om du surfat på något som är brottsligt eller mycket olämpligt kan det vara en annan sak.

6 Får jag surfa på toaletten då?

Du har rätt att gå på toaletten på arbetstid när du behöver det, men det är för att uträtta dina fysiska behov och inte för att umgås med din mobil. Chefen ska givetvis inte kolla vad du gör på toaletten, eller klocka hur lång tid det tar, men du har inte rätt att använda toabesök som betalda raster.

7 Kan chefen kräva att jag använder min privata mobil?

Nej. Om du behöver använda mobiltelefon på jobbet ska du erbjudas en jobbmobil av arbetsgivaren. Om du ändå skulle gå med på att använda din privata telefon i jobbet bör du få ersättning för kostnader som det innebär för dig. Tänk också på att arbetsgivaren troligen inte betalar ersättning om du skulle skada din privata telefon.

8 Måste jag svara om chefen ringer efter jobbet?

Nej. Du är inte skyldig att svara i telefonen på din fritid oavsett om det är chefen, kunder eller någon annan jobbkontakt som ringer. När du är ledig väljer du själv hur du vill använda din telefon.