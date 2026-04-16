Därför dröjer SD med förslag om att ta bort karensdagen

Artikeln i korthet Socialdemokraterna och LO vill slopa karensavdraget, som innebär att arbetsgivare drar av 20% av sjuklönen den första sjukveckan.

Sverigedemokraterna arbetar med ett eget förslag om karensavdrag som fokuserar på särskilt utsatta yrkesgrupper, men har ännu inte slutligen presenterat det. Partiet har tidigare röstat nej till Socialdemokraternas initiativ på grund av finansieringsfrågor och anser att ett allmänt borttagande av karensavdraget skulle bli för kostsamt.

Tidöpartierna och Centerpartiet har röstat ner Socialdemokraternas förslag att avskaffa karensavdraget.

Runt fem månader återstår till riksdagsvalet.

Och både den fackliga centralorganisationen LO, som samlar 13 arbetarefack, och Socialdemokraterna kommer driva på för att frågan om ett slopat karensavdrag ska bli en av de heta frågorna.

Det var i fjol som LO fick med sig Socialdemokraterna. För ett år sedan stod partiledaren Magdalena Andersson (S) och LO-ordföranden Johan Lindholm på en gemensam pressträff och meddelade att partiledningen nu ville slopa avdraget helt – något som fick gehör på partiets kongress.

– Vanligt folk ska inte tvingas ställas inför valet att ha råd vara hemma när de är sjuka eller att kunna betala för den allt dyrare matkassen. Det handlar om rättvisa och respekt, sade Magdalena Andersson på pressträffen.

SD avböjer intervju

Men frågan är vad Sverigedemokraterna tycker och vill. De har nämligen ett pågående internt arbete som ska landa i ett eget karensförslag, med fokus på ”yrkesgrupper som kan anses vara särskilt utsatta i sin yrkesutövning”. De nämner personal i förskola, vård och omsorg. Just det var också ett av partiets vallöften inför valet 2022.

Men partiet avböjer intervju om det och svarar i ett mejl: ”Det vi tidigare kommunicerat är att det rör sig om en intern process och att vi kommer återkomma till frågan längre fram när vi har ny information att kommunicera.”

Den 16 april ska också riksdagen debattera och rösta om flera motioner, alltså riksdagsförslag, om just avskaffat karensavdrag. S, V och MP är avsändare. Men redan nu har socialförsäkringsutskottet sagt nej, och motioner röstas som regel ner.

S: ”Tydligt vallöfte”

I november fick karensfrågan nytt bränsle när Socialdemokraterna lade ett så kallat utskottsinitiativ i riksdagen. Partiet ville få igenom en uppmaning till regeringen att ta fram lagändringar för att kunna avskaffa karensavdraget ”skyndsamt”. Men det röstades ner av Tidöpartierna och Centerpartiet.

När nederlaget stod klart sa ledamoten i socialförsäkringsutskottet Ida Karkiainen (S) till Aftonbladet att det är ”ett tydligt vallöfte att vi kommer att avskaffa det om vi kommer till makten”.

Sverigedemokraterna hade öppnat för att rösta för initiativet, men röstade sedan nej. I ett pressmeddelande förklarade SD att det berodde på att Socialdemokraterna inte redovisat hur förslaget skulle finansieras och inte heller avsatt medel i sin skuggbudget.

– Sverigedemokraterna fokuserar helhjärtat på att ta fram ett väl genomarbetat och finansierat förslag. För oss är det viktigt att se till helheten och skapa ett system som är rättvist och träffsäkert, utan att lägga en orimlig börda på arbetsgivarna eller skapa en situation med kraftigt ökad sjukfrånvaro, sade Clara Aranda (SD), ledamot i socialförsäkringsutskottet i pressmeddelandet.

SD: Slopat avdrag oseriöst

I SVT:s 30 minuter har också SD:s partiledare Jimmie Åkesson varit tydlig med att man inte kan få igenom allt i sin politik när man samarbetar.

– Vi är fyra partier som ska vara överens och det här har vi inte nått fram med i de förhandlingarna helt enkel, sade han till SVT i februari men poängterade att de inte bytt uppfattning i frågan.

Han tillade dock att han tycker att Socialdemokraternas förslag om att helt slopa karensavdraget är oseriöst, bland annat för att det blir för dyrt.

Svårt att välja yrken

SD inledde arbetet med att ta fram ett eget karensförslag efter att regeringens arbetsgrupp 2023 landat i att det inte var någon bra idé att skapa lättnader för vissa yrken.

Gruppen menade att det skulle bli svårt att dra gränser för vilka yrken som skulle omfattas. ”Denna gränsdragningsproblematik medför en risk för att en sådan reglering blir otydlig, svårt att tillämpa, och inte blir tillräckligt träffsäker”, skrev arbetsgruppen då.