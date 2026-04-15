Artikeln i korthet Olofströms kommun ville korta nattpassen för att spara pengar, men stötte på hårda protester från facket Kommunal och deras medlemmar.

Tack vare det beslutade det politiska styret att behålla 10-timmars nattpass och investera 1,2 miljoner kronor för att täcka kostnaderna.

Kommunal och politikerna i Olofström har länge samarbetat, med regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

När tjänstemän i Olofströms kommun ville korta personalens nattpass inom äldreomsorgen och LSS, dröjde det inte länge förrän protesterna satte i gång.

Kommunen pekade på ekonomin, men facket Kommunal rasade mot förslaget, som var tänkt att spara pengar.

Besparingen skulle innebära att närmare 600 anställda tvingas gå från 10 till 9 timmars nattpass. Därmed skulle antalet arbetspass öka och återhämtning bli sämre.

Många anställda beskrev en stress och oro över en pressad arbetstid, enligt Anette Modin, ordförande på Kommunal lokalt.

Hon och flera fackliga kollegor kavlade upp ärmarna.

Kommunen fick nobben

Till slut hände det.

Det politiska styret nobbade kommunens förslag.

I stället satsade man 1,2 miljoner kronor på att behålla 10-timmarspasen.

I november 2025, när budgetförslaget skulle spikas av politikerna, klev omkring 15 medlemmar från Kommunal innanför dörrarna.

Alla var iklädda i klädda sina röda, fackliga tröjor.

– De blev väldigt förvånade när vi kom, de tyckte det var jättekul att vi var där och sa det i talarstolen, säger Anette Modin och fortsätter:

– För oss var det viktigt att visa att politikerna behöver ta rätt beslut för våra medlemmar, annars kan man inte räkna med våra röster i valet.

6 tips: Så här lyckades de

Men hur gick det till? Så här gjorde Kommunal i Olofström för att få politikerna att lyssna:

Vårdbiträden, stödassistenter och undersköterskor uppmanades att bjuda in politikerna till sina arbetsplatser, något flera också gjorde. Kommunals sektion bjöd in politiska representanter till ett medlemsmöte. Tillsammans gick de igenom hur politiska beslut klubbas igenom. Kortare nattpass = större krav på kommunens nattis, då fler anställda kommer behöva hjälp med förskolan. Hur skulle kommunen lösa det? undrade Kommunals representanter. Flera fackliga företrädare gjorde en rundringning till det politiska styret, i det här fallet Socialdemokraterna och Centerpartiet. Man delade upp samtalen emellan sig. I Olofström tryckte Kommunal egna vykort med uppmaningar om att behålla nattpassen på tio timmar. Tanken var att skicka vykorten till ansvariga politiker och tjänstemän, men politikerna ändrade sig innan det hann ske. Uppmuntra alla på sektionen att gå den facklig-politiska utbildningen hos Kommunal. Då har ni samma kunskap och syn när det blir dags att ta strid.

Öronmärkt satsning

Detta är inte första gången Kommunal i Olofström fått igenom en facklig framgång.

Förra året fick de igenom en öronmärkt satsning för tillsvidareanställda undersköterskor, med fokus på de som arbetat länge.

Sedan några år tillbaka har Kommunal och politikerna i Olofström ett samarbete, även kallat facklig-politisk samverkan.

Med det menas att de möts en gång i månaden och diskuterar.

Ett annat tips är att ta stöd från andra fackliga kollegor i landet, enligt Anette Modin.

– En lyckad framgång någonstans måste inte fungera överallt, men man får ta godbitarna och anpassa efter sin egen situation. Vi tar alltid kontakt när vi får veta att man lyckats med en förändring på andra platser, det ger mycket, säger Anette Modin.