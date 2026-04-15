Stadsmissionens otillåtna jobbannonser – kräver bidrag för att anställa

Artikeln i korthet Stadsmissionen söker personal med anställningsstöd, vilket skapar oro över att lönebidrag blir ett krav vid jobbsökning.

Arbetsförmedlingen kritiserar att Stadsmissionen ställer krav på anställningsstöd i sina platsannonser, vilket inte är tillåtet då beslut om lönebidrag är deras uppgift.

Stadsmissionen har minskat specialtjänster vilket ökat arbetsbördan för ordinarie personal.

Stadsmissionen har de senaste åren omorganiserat och dragit ner på anställdas timmar, visar vår granskning.

I flera butiker i Stockholm har på senare tid kommit krav på stopp för timvikarier. Samtidigt vill organisationen ta in fler som jobbar helt gratis.

– Man raggar upp nya volontärer. Men om större delen av de som jobbar är volontärer så blir det orimliga krav på andra, säger en före detta butikschef.

Samtidigt tar Stadsmissionens lokala organisationer gemensamt emot i snitt cirka 53 miljoner i stöd varje år för att ta hand om människor som arbetstränar och arbetar med sänkt arbetsförmåga. Mellan 2020 och 2025 har man totalt fått 320 miljoner av Arbetsförmedlingen för detta.

Högt tempo och tunga lyft

Nu kan vi visa att Stadsmissionen söker ny personal och för att få jobbet krävs att man har ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Det framgår av platsannonser på Platsbanken, på deras hemsida och på intranätet.

I februari annonserades exempelvis efter personal till butiken i Eskilstuna. Man sökte en ”kreativ och driven säljare” som klarar ”arbete i högt tempo och med stundtals tunga lyft”.

Anställningen var tidsbegränsad och för att få söka jobbet var man tvungen att ha beslut om anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.

Stadsmissionens platsannons för jobbet i Eskilstuna.

Tidigare i år annonserade man ut en liknande tjänst i butiken i Örebro. Även där med krav på anställningsstöd.

– Det finns en oro för att det ska uppstå som ett krav – att lönebidrag blir till en fördel när man söker jobb här, säger en butiksmedarbetare.

Arbetsförmedlingen: Inte tillåtet

Men att annonsera på detta sätt är fel, säger Emil Johansson, chef på enheten Arbetsgivare och samverkan på Arbetsförmedlingen.

– Vi har gärna kontakt med ideella organisationer och andra som vill anställa personer med anpassningsbehov. Men det är inte tillåtet för dem att själva villkora det i sina annonser.

Emil Johansson, Arbetsförmedlingen.

Om man tar exemplet med lönebidrag så är det ett myndighetsbeslut och inget som företag och andra kan ha som krav, säger han. Ett lönebidrag innebär att man har en konstaterad nedsatt arbetsförmåga. Samma sak gäller vid introduktionsjobb.

– Lönebidrag bygger på en arbetsmarknadspolitisk bedömning och det är alltid vi som bestämmer om det är lämpligt, och hur anpassningen ska se ut, säger han.

Undantag är nystartsjobb eftersom Arbetsförmedlingen där inte gör någon egen bedömning. Men då ska det stå klart och tydligt att det är det stödet som gäller.

Stadsmissionen: ”Här för att hjälpa”

Stadsmissionen tillbakavisar påståenden om att man missbrukar lönebidrag eller andra bidragsanställningar. Det handlar tvärtom om att hjälpa, säger Dianna Hylan, chef för återbruk och sälj på Stockholms Stadsmission.

– Man kan självklart få anställning hos oss utan lönebidrag. Många som arbetstränar hos oss får också en anställning. Vi är här för att hjälpa dem som är längre bort från arbetsmarknaden.

Dianna Hylan, Stockholms Stadsmission.

Men varför har ni då annonser som strider mot reglerna?

– Det är tillåtet eftersom det är en förutsättning för tjänsten som annonseras. Det är anställningsformen övrig tidsbegränsad anställning, som möjliggör för oss att skapa vägar till arbete och egen försörjning. Anställningen förutsätter att Arbetsförmedlingen kan bevilja ett stöd, efter egen prövning, säger Dianna Hylan.

Personalen på Stadsmissionen som ska ta hand om de med anställningsstöd har blivit färre, berättar flera vi pratat med.

Olika specialtjänster som handledare och yrkescoacher har skurits ner eller helt tagits bort. I stället ska alla anställda hjälpa arbetstränande, volontärer och praktikanter.

Ordinare personal ersätts

Flera butikschefer har numera ansvar för två butiker i stället för en. När de delar sin tid mellan flera butiker blir det mer att göra för de vanliga anställda.

– Alla anställningar som görs nu är med någon slags anställningsstöd. När en ordinarie slutar ersätts den med någon som får stöd från Arbetsförmedlingen, säger en mångårig anställd.

Ombudsmannen Henrik Brolin på fackförbundet Handels är kritisk. Han tycker att Arbetsförmedlingen borde ha bättre koll på hur många med bidrag som anställs på till exempel Stadsmissionen.

– Enligt Arbetsförmedlingen kan en handledare ha upp till 20 personer – men hur ska en ensam person kunna handleda så många? De riskerar i stället att bli ordinarie arbetskraft, men kraftigt subventionerad med lönebidrag.