Stadsmissionen om personalens hårda kritik: ”Skär i hjärtat”

Artikeln i korthet Många anställda och deltagare på Stadsmissionen upplever problem med arbetsmiljön, låga löner och ineffektiv arbetsträning.

Detta trots att organisationen får betydande bidrag för att hjälpa personer med nedsatt arbetsförmåga.

Dianna Hylan, chef för Stockholms Stadsmissions butiker i Stockholm, erkänner att det finns utmaningar, men säger också att man ger medarbetare stödet de har rätt till. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Arbetet och Handelsnytt har varit i kontakt med 14 personer på Stadsmissionen som vittnar om stora problem med arbetsmiljön, låga löner, och om en arbetsträning som inte fungerar.

Samtidigt tar Stadsmissionens lokala organisationer gemensamt emot i snitt cirka 53 miljoner varje år för att ta emot arbetslösa och personer med sänkt arbetsförmåga.

De som får mest pengar är Stockholms Stadsmission med totalt 26 butiker. Chef för dem är Dianna Hylan. Enligt henne ska butikerna vara självfinansierade.

Tycker du att ni ger arbetstränande och medarbetare det stöd de har rätt till?

– Ja, det tycker jag. Vi känner till att det finns utmaningar och om något inte fungerar så ser vi till att rätta till det snabbt, om det kommer till vår kännedom. Då ser vi över ledarskap, bemanning, rutiner och kopplar även in vår värdegrundssamordnare.

Visselblåsarfunktion finns

Om man har diskbråck, är anställd med lönebidrag, men ändå måste lyfta tungt på grund av dålig bemanning – är det att ta hand om sin personal?

– Vår grundbemanning ligger på befintlig personal. Schemat samverkas med facket och det är vi väldigt måna om, det är viktigt. Men självklart, om en medarbetare som har diskbråck ändå vill eller känner att den måste lyfta så är det viktigt att vi går in och agerar, för det ska man inte behöva göra.

Hur följer ni upp att det verkligen blir så?

– Vi jobbar mycket med att säkerställa en god arbetsmiljö och vi har alltifrån löpande kartläggningar och pulsmätningar till riskbedömningar. Vi har också en visselblåsarfunktion.

– Vi har exempel där medarbetare, även chefer, har gjort en fantastisk resa från att vara deltagare till att i dag vara ledare och hjälpa andra.

”Här för att hjälpa människor”

Att människor känner sig utnyttjade som gratis arbetskraft – vad säger du om det?

– Det skär i hjärtat om någon upplever det så, det är inte det vi är till för. Vi har funnits i 170 år och är här för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet, egen försörjning och egenmakt.

Vi har information om att en person ska ta hand om uppemot 15–20 deltagare i en butik under en dag – är det rimligt?

– Jag vet inte vilken situation eller butik du hänvisar till, men så brukar det inte vara. Det är flera som tar hand om deltagarna om det är så många som 15 eller 20.

Så det ska inte vara så?

– Nej.

Förnekar vikariestopp

Stämmer det att det är stopp för timvikarier och att ni i stället ska ta in volontärer?

– Vi har inte stopp för timvikarier. Vi spenderade 2,5 miljoner förra året på timvikarier. Men innan vi tar in timvikarier så ska vi se till att befintliga medarbetare får höja sin sysselsättningsgrad tillfälligt.

– Våra volontärer gör ett fantastiskt arbete och erbjuder oss sin tid. Men vår grundbemanning består och baseras på anställd personal.

Flera vi pratat med är rädda att bli bestraffade om de yttrar kritik eller ses som obekväma – vad säger du om det?

– Jag har inte haft den dialogen och känner inte igen det. Men jag kan säga att vi har en visselblåsarfunktion som vi kan följa upp anonymt. Alla medarbetare har mitt nummer och kan kontakta mig om det skulle vara något.