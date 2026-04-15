Så funkar det: Ledande montör

❔ Vad är en ledande montör?

Det är den som leder arbetet i ett ackordslag ute på arbetsplatsen. Uppdraget innebär även att du är arbetstagarnas företrädare gentemot företaget, motsvarande på företagets sida är arbetsledaren.

❔ Hur utses en ledande montör?

Det ska ske i samråd mellan fack och arbetsgivare på företaget. Medbestämmandegruppen på företaget ska tillsammans med arbetsgivaren upprätta en lista på vilka personer i företaget som bör bli erbjudna att vara ledande montörer för kommande projekt.

❔ Vilka egenskaper bör en ledande montör ha?

Personligen tycker jag att kunna visualisera, se vad som kommer att hända framåt är en bra egenskap. Även att kunna delegera uppgifter, vara bra på logistik och vara pedagogisk, så du kan förklara hur du tänker för andra människor.

❔ Vad gör du som ledande montör?

Förutom att leda ackordslaget ska du varje vecka lämna in redovisning till företaget gällande arbeten som laget gjort, men som inte finns i ackordstidslistan, även kallat timtid. För arbeten som förekommer i större utsträckning kan du som ledande montör förhandla en skriftlig överenskommelse om annan ersättning med företaget.

Du skriver också dagbok där du antecknar sådant som arbetsstyrkans storlek, påbörjade och avslutade arbeten, besiktningar, ändring- och tillläggsarbeten, nya och reviderade ritningar, hinder och störningar samt övriga händelser av betydelse. Det kan till exempel vara vilket väder det var varje dag om man till exempel går på valv, snöar det försvåras produktiviteten.

I ett större projekt, där du har sju montörer eller fler i ackordslaget, är du inte själv ute och skruvar i produktionen. Det beror på att om du som ledande montör ska hålla alla i laget sysselsatta 8 timmar per dag så behöver du ta på dig en stor del av lagets administrativa delar, så som samordningsmöten, läsa handlingar och sköta logistik.

❔ Hur förbereder jag mig bäst som ledande montör?

Först har du såklart gått utbildning, dels i ackordstidslistan, dels i uppdraget som ledande montör.

På de lite större företagen brukar man låta den som är ny i rollen gå en tid under en mer erfaren ledande montör i någon form av mentorskap. För att få lära sig hur det funkar.

Sedan är etableringsförhandlingen viktig. Där sitter du, tillsammans med någon annan montör, gärna klubbordföranden, med företaget och går igenom projektet. Där beslutar ni om sådant som tidplan och olika ersättningar. Om företaget vill att ni gör andra saker än vad som är reglerat i avtalet, då måste ni komma överens om det i etableringsförhandlingen, och vad ni ska ha betalt för det.

Mallar för etableringsförhandling finns på Elektrikernas hemsida.

❔ Vilka problem kan uppstå för en ledande montör?

Det vanligaste jag ser som man missar, det är att man inte frågar sina arbetskamrater vad de tycker i olika frågor. Att man är för dålig på att få med sig gruppen. Om företaget kommer med ett förslag, fråga vad dina arbetskamrater i byggboden tycker.

❔ Får jag själv välja ut vilka som ska vara med i ackordslaget?

Det blir en förhandling med arbetsgivaren, det är trots allt frivilligt att ta på sig rollen som ledande montör för ett projekt, därmed är förhandlingsläget starkt kring vilka du vill ha som andreman, tredjeman och så vidare.

Jag avråder starkt från att leda ett lag med arbetskamrater som du inte känner. För då vet du inte vad varje individ är bra och inte bra på. Det är ju vi montörer som skapar värde för firman. Kan man få det att synka bra mellan montörerna, då uppstår magi. Då får man till produktionen jättebra. Och när man sedan räknar på ackordet så synliggörs det bara ännu mer.

❔ Hur mycket ska jag ha betalt som ledande montör?

Vid ett ackordsarbete där ackordslaget under en sammanhängande period av 5 arbetsdagar uppgår till minst 5 montörer har man som ledande montör rätt till ersättning på minst tre procent per timme på sin timlön. För att räkna ut timlön delar du månadslönen på 174. Jag har sett ersättningar från allt från sex kronor till 50 kronor i timmen.

Men du behöver inte lägga så mycket fokus på ledamontörsersättningen. Det är bättre att lägga krut på att försöka räkna på rakt ackord eller få till något prestationslönesystem. Det ger mycket mer pengar för både dig och dina arbetskamrater i slutändan.

❔ Vad har du för tips till den som funderar på att ta på sig ledande montörs-rollen?

Först och främst: var medlem. Detta för att du ska kunna hävda kollektivavtalet, vilket är din och ackordslagets rättighet. Det är bara medlemmar som kan hävda kollektivavtalet och ATL-listan. I övrigt: ha löpande kontakt med din fackklubb, se till att får jobba med de arbetskamrater som du vill jobba med och prata med andra ledande montörer på företaget.

Läs mer i Elektrikerförbundets information om ledande montör.