”Nej, karensavdraget är inte bra för arbetsmoralen, M och SD!”

Sverige är unikt jämfört med våra nordiska grannländer.

Vi drar av en hel dagslön för den som blir sjuk och inte kan åka till jobbet.

För de allra flesta kostar karensavdraget mellan 1 000 och 2 000 kronor, varje gång man blir sjuk.

Konkreta siffror visar på orättvisa

Från högern har argumentet varit att en sådan stenhård ekonomisk smäll behövs för att hindra fusk och lättvindiga sjukskrivningar.

“Vi har ju olika arbetsmoral” för att citera Jimmie Åkesson i SVT för några månader sen.

Vi kan nu presentera konkreta siffror som slår hål på det argumentet. Det handlar inte om arbetsmoral – det handlar om vilket jobb du har.

När vi jämför karensavdrag för nästan 6 000 välfärdsarbetare inom Stockholms förskolor, skolor och äldreomsorg med kontorsarbetare är skillnaden glasklar: nästan dubbelt så många välfärdsarbetare har sjukdagar med karensavdrag på lönen, varje månad.

Välfärdspersonal har inte sämre arbetsmoral, SD

Betyder det då att Stockholms förskolepersonal, undersköterskor eller lärare har hälften så bra arbetsmoral som stadens politiska tjänstemän och handläggare?

Självklart inte, och just det sätter fingret på varför karensavdraget är en så genomusel lagstiftning.

Det drabbar med laserprecision dem som blir smittade av barn i förskolan, de som inte kan gå till jobbet med ont i halsen utan att smitta äldre brukare eller som saknar möjligheten att arbeta hemifrån.

Kostnaden för detta är hög. De värsta vintermånaderna hade mer än var tredje förskoleanställd minst en sjukdag, varje månad.

Med karensavdraget innebär det ett löneavdrag på över 1 000 kronor.

En genomusel lagstiftning

Rent krasst: karensavdraget slår i dag hårdast mot de som varje dag tar hand om våra barn och våra äldre, alla de som varje dag går till jobbet men som saknar möjligheten att arbeta hemifrån och som ofta inte har råd att vara hemma.

För varje år som gått har klyftan vuxit mellan de som kan jobba hemma och alla som inte kan det.

Beskedet från oss Socialdemokrater är att nog får vara nog.

Orättvisan har tillåtits gå för långt och det går inte att på rimliga grunder försvara dagens karensavdrag.

Handlar inte om arbetsmoral

Därför går vi till val på att avskaffa det orättvisa karensavdraget.

Det skulle spara tusenlappar varje år för välfärdsarbetare runtom i hela Sverige och sända en viktig signal om att vi i Sverige faktiskt ser och värderar jobbet som görs.

På andra sidan i politiken har vi Moderaterna, som upprepade gånger föreslagit fler karensdagar.

Eller Sverigedemokraterna, som lovat att agera men sen när de väl fick chansen valde att prioritera annat.

Så låt oss göra upp med myten att karensavdraget är bra för arbetsmoralen.

Verkligheten visar tydligt att det i dag framförallt blivit ett orättvist straff för de som inte kan jobba hemma.

Emilia Bjuggren Finansborgarrådskandidat i Stockholm (S) Ardalan Shekarabi Arbetsmarknadspolitisk talesperson (S)

