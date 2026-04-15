Försvarsbyggnaden var full av asbest – byggjobbare drabbade

Artikeln i korthet Fortifikationsverket stängde ner ett byggprojekt i Örebro efter att asbest upptäckts, vilket exponerade flera arbetstagare, inklusive personal från olika företag och underentreprenörer. Informationen om händelsen har varit begränsad på grund av sekretess kring verksamheten.

Arbetsmiljöverket påpekade flera brister i arbetsmiljön, bland annat otydlig ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet och bristande kommunikation med de inblandade företagen, vilket ledde till oklarheter kring exponeringens omfattning.

Fortifikationsverket har genomfört omfattande provtagningar och sanering samt infört nya rutiner för att säkerställa att alla regler följs i framtida projekt, men det konstaterades en låg risk för asbestexponering, enligt deras bedömning.

Det var i oktober 2025 som Fortifikationsverket plötsligt stängde ner ett byggarbete på myndighetens fastighet i Örebro län.

Asbest hade upptäckts i byggnaden och arbetstagare hade exponerats, enligt en anmälan myndigheten gjorde till Arbetsmiljöverket.

”Ett antal medarbetare konstateras ha blivit oavsiktligt exponerade för damm som innehåller asbest”, stod det i anmälan.

Men eftersom verksamheten är hemligstämplad – myndigheten utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret – har det varit svårt att få information. I nuläget vill varken Fortifikationsverket eller Arbetsmiljöverket intervjuas eller svara på frågor, eftersom ärendet är pågående.

Men i handlingar från Arbetsmiljöverket framkommer nya detaljer om vad som egentligen hänt.

”Bristande kunskaper”

Förutom myndighetens egna anställda kan arbetstagare ”från flera olika företag samt underentreprenörer” ha utsatts för asbesten, som hittats i spackel i väggarna, i damm och i ventilationskanaler.

Arbetsmiljöverket har också pekat på flera arbetsmiljöbrister efter sin inspektion i december i fjol. Och riktat krav mot Fortifikationsverket.

Bristerna handlar om:

– att det är otydligt vem som samordnar arbetsmiljöarbetet och hur det tidiga byggskedet organiserades.

”Era pågående arbeten med asbestsanering visar att både ni som byggherre, Bas-U (den som samordnar arbetsmiljöarbetet, reds anm.) och saneringsföretaget är osäkra på hur era regler ska hanteras tillsammans med de krav som finns i Arbetsmiljöverkets regler”, skriver Arbetsmiljöverket.

– bristande kunskaper hos Fortifikationsverket kring hur byggprojektet hanteras och följs upp.

Arbetsmiljöverket skriver att ”ytterligare överlämningar gjorts av Bas-U/Bas-P-rollen (Bas-P samordnar arbetsmiljöarbetet under planering och projektering, reds anm.) till ett saneringsföretag på oklara grunder via er huvudentreprenör”.

”Låg risk”

Dessutom får Fortifikationsverket kritik för bristande information till berörda. Till exempel var inte inhyrd personal inbjuden till ett informationsmöte med underentreprenörerna, skriver Arbetsmiljöverket.

Underentreprenörer har inte heller förstått om exponeringen är konstaterad eller bara trolig samt när den skett.

Dock skriver Fortifikationsverket i ett tidigare mejlsvar till Arbetet att ”Under hösten och vintern har en omfattande provtagning och sanering av det aktuella objektet ägt rum, och efter konsultation av läkare och annan expertis är vår bedömning att det är väldigt låg risk att någon har exponerats för asbest”.

Hela byggnaden stängdes

Arbetet har frågat Fortifikationsverket hur de inte kunnat upptäckta asbesten tidigare.

Enligt Fortifikationsverkets svar till Arbetsmiljöverket från i mars har nämligen asbesten upptäckts i spackel på väggarna på en plats där det tidigare skett ”drift- och underhållsarbeten”.

När upptäckten gjordes stängdes området av. Först när senare prover visade att även damm och ventilationskanaler innehöll asbest stängdes hela byggnaden ner.

Fortifikationsverket lyfter i sitt svar att de nu tagit fram rutiner för att förbättra arbetsmiljöarbetet. Att de säkerställt att arbetet med sanering och städning i projektet i Örebro följer reglerna och att alla berörda företag har informerats.