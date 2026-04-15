Artikeln i korthet Nya regler kräver att fler yrkesgrupper, inklusive fastighetsskötare, genomgår en allmän asbestutbildning som avslutas med ett kunskapsprov för att hantera potentiell asbestexponering i äldre byggnader.

Arbetsgivare ansvarar för att bedöma riskerna för asbestexponering.

Arbetsgivare i fastighetsbranschen och har blivit överösta av samtal från konsulter som erbjuder asbestutbildningar, ibland med ganska aggressiva försäljningsmetoder.

Sedan de nya reglarna om krav på asbestutbildning för fler yrkesgrupper började gälla går telefonen varm hos Arbetsmiljöverkets inspektörer med specialkompetens inom asbestfrågorna, däribland Sauli Ahokas i Göteborg.

De nya reglerna innebär att även yrkesgrupper som bara sannolikt riskerar att exponeras för asbest, som fastighetsskötare, ska gå en allmän asbestutbildning som avslutas med kunskapsprov.

Nya kraven lockar konsulter att kontakta arbetsgivarna

Det är arbetsgivarens ansvar att göra en riskbedömning om huruvida de anställda riskerar att exponeras för asbesthaltigt damm. Men man vet att asbest kan finnas över allt i gamla hus, som i fönster, bänkskivor, i rörisolering och bakom kakelplattor.

— Arbetstagare som utför arbete i byggnader byggda från 1930 och 1940-talet och fram till asbestförbudet 1982 kanske man ska skaffa utbildning åt. Annars riskerar de att bli exponerade för asbesthaltigt damm. I synnerhet de som jobbar i miljonprogramshusen, säger Sauli Ahokas.

Men det skärpta utbildningskravet har gjort att arbetsgivare i fastighetsbranschen och även i andra yrkesgrupper blir nerringda av arbetsmiljökonsulter som vill sälja utbildningar, enligt Sauli Ahokas.

— Det har bara rasslat till med jätteoroliga arbetsgivare som ringer till oss. De berättar att arbetsmiljökonsulterna varit ganska offensiva i sina kontakter. De har sagt ”ni vet väl att det är nya regler som gäller nu? Det kan stå er dyrt om ni inte utbildar er personal”.

Sauli Ahoka, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverkets region Väst.

”Utbildningarna kan kosta allt från 800 kronor till flera tusen”

Sauli Ahokas bild är att många arbetsgivare vill ha vägledning om vilken utbildning de ska köpa in. Det har tidigare funnits en endagarsutbildning. Men efter regelskärpningen ska utbildningen vara mer uppstyrd i innehållet.

— Det ska vara ett teoretiskt kunskapsprov och framgå av intyget vem som är utbildningsgivare och vilket språk den givits på. Det är positivt för det hade vi inte innan, säger Sauli Ahokas.

Utbildningarna kan kosta allt från 800 kronor till flera tusen kronor. Det är inte alltid enkelt för arbetsgivarna att avgöra vilka som är seriösa.

Risk för oseriösa aktörer

Sauli Ahoka får i sin roll inte rekommendera något företag före ett annat, men hans råd är att vara försiktig i valet av utbildningsgivare.

— Jag säger inte att säljarna som hör av sig är okunniga. Men det finns risk att det kommer in oseriösa aktörer som trycker mycket på människors osäkerhet kring de nya reglerna.

Sauli Ahoka tycker att arbetsgivare och skyddsombud ska googla de olika företagen, se om någon lämnat omdömen och undersöka hur verksamma och kunniga utbildningsföretagen verkar vara.

— Det är en djungel, säger han.

Sauli Ahoka råder den osäkre att inte bara välja den billigaste utbildningen på nätet, utan i stället kolla med till exempel rivarna eller sanerarna som är och jobbar på arbetsplatsen. Kanske kan de rekommendera någon bra.