Ställningar som inte satt fast i marken, arbetare som riskerade att ramla ner i brunnar och personal som arbetade på hög höjd bland spetsiga järnpinnar. Det är några av de farliga brister som upptäcktes under en inspektion av bygget i Stockholms nya tunnelbana.

– Det var en jättestor arbetsplats så det är omöjligt att se allting. Men vi såg flera allvarliga brister som vi pekade på i vår rapport, säger Katarina Baksa som ansvarade för Arbetsmiljöverkets inspektion på arbetsplatsen i april.

Arbetet pågick under och över jord. I varje tunnel fanns olika underleverantörer med olika arbetsuppgifter och personal.

Bas-U, alltså den person som ansvarar för säkerheten på byggarbetsplatsen, hade börjat bara två dagar innan Arbetsmiljöverkets inspektion.

– Vi träffade honom på plats och han var helt ny. Jag tycker att han var väldigt påläst men det är så klart svårt att hålla koll på en så stor arbetsplats, säger Katarina Baksa.

Misstänkt människoexploatering

Att det är många olika underleverantörer på plats är inget ovanligt vid stora byggen. Men det är ofta förknippat med stora problem, menar Katarina Baksa.

– Det blir lätt enorma kedjor som gör det svårt att hålla koll på allt. Det kan absolut bli farligt till slut när man inte ens vet vem som gör vad på en arbetsplats, säger hon.

Nu utreds CRTG även för misstänkt människoexploatering rapporterar Aftonbladet. Enligt uppgifter till tidningen har flera kinesiska arbetare jobbat tolvtimmarspass, sju dagar i veckan, utan betald övertid.

Totalt ska det röra sig om 15 miljoner kronor i skulder som företaget inte betalat ut.

Uppdrag även på skandalfabrik

Totalt stoppades arbetet med den nya tunnelbanan tolv gånger innan företaget till sist slängdes ut.

– Det har gått åt helsike i slutet, helt enkelt, sa Per Ling-Vannerus, regionens ansvariga, till Arbetet tidigare.

Säkerhetsbristerna känns också igen från den kritiserade fabriken i Eskilstuna, Senior Material, enligt Johan Larsson-Hytte, inspektör på Arbetsmiljöverket.

På Senior Material var CRTG inblandade som ansvariga för arbetsmiljöarbetet. Precis som i tunnelbanan var bristerna påtagliga säger han.

Arbetet har sökt CRTG.