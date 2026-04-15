Skulle du hyra ut din lägenhet för att ha råd med semester?

Under min tid som praktikant på Arbetet hyr jag ett rum av en ung trebarnsmamma i en av Stockholms södra förorter.

Vita moln, röda hjärtan och en rosa mätsticka med små streck som mäter upp till 150 centimeter pryder väggarna i rummet.

Det skvallrar också om att rummet egentligen är avsett för någon annan.

”Vi sover mellan 20.00-07.00 och då uppstår inga störande ljud för gästen eller hemmet” står det i annonsen på Airbnb och det verkar stämma. Fram till 19.00 är det barnprogram och lek. Sedan är det bara trafiken utanför fönstret som hörs.

Elstöd lär inte fylla semesterkassan

Vissa har så mycket över att de inte vet vad de ska göra med pengarna.

Andra får hyra ut sitt hem via Airbnb för att få in lite extra pengar. Om ett par månader är det semestertider.

En gäst i lägenheten kan bli ett alternativ för att slippa bli fast i lägenheten hela dagarna under sommaren.

De flesta har nog annars inte gärna en främling i hemmet när det ska värmas välling och läsas godnattsagor.

Den senaste mandatperioden har det inte blivit mycket politik för min hyresvärd och hennes barn.

Vanliga löntagare har tagit smäll efter smäll när kriserna avlöst varandra genom reallönesänkningar. Samtidigt har regeringen gjort allt för att rika ska kunna leva på som om inget hänt.

Vårbudgeten som presenterades i går var inget undantag från den verkligheten – det mesta går till de som redan har så de klarar sig.

Elstöd och lägre bensin- och dieselskatt lär inte fylla någon semesterkassa här.

”Regeringen lånar miljarder till skattesänkningar men finns det någon kring förortstorget som ens märker av det?”, skriver Maria Olsson.

Karensavdrag gräver hål i plånboken

Med tre små barn är det så gott som oundvikligt att bli sjuk då och då. I värsta fall blir det både karensavdrag och vab. Det äter hål i plånboken.

Barnbidraget skulle i värsta fall kunna hjälpa till att täcka upp för lite av de förlorade inkomsterna mot slutet av månaden.

Om det inte vore för att det är så extremt urholkat. Barnbidraget för 2026 ligger på 1250 kronor per barn och månad.

Det har inte höjts sedan 2018 och ligger på den lägsta uppmätta nivån på 50 år sett till andel av kostnaderna.

En ensamstående med tre barn kan få 730 kronor i flerbarnstillägg. Det täcker inte ens ett SL-kort för en vuxen på en månad.

Regeringen lånar till skattesänkningar

Så ser den krassa verkligheten ut i Sverige i dag.

Regeringen lånar miljarder till skattesänkningar men finns det någon kring förortstorget som ens märker av det?

Politik handlar om prioriteringar och i Sverige prioriterar vi de rikaste. Ska vanliga hushåll verkligen behöva hyra ut ett rum för att ha råd att ta sig utanför stan under semestern?

Finansminister Elisabeth Svantesson verkar uppmuntra till den lösningen.