Artikeln i korthet Maria Johansson har varit frisör sedan 1994 och har handlett frisörelever under många år.

Nyligen har hon även utbildat sig till examinator för gesällprovet.

Som examinator och handledare finner Maria stor glädje i att se elevernas utveckling.

Maria Johansson har alltid vetat att det var frisör hon skulle bli.

Som barn älskade hon att leka med sin mosters hår när mamma jobbade.

– Moster gillade sport och tittade mycket på tv. Då stod jag bakom henne och fixade hennes hår. När det var dags för gymnasiet var valet självklart, så jag pluggade hårt i grundskolan för att komma in. Det var poppis att bli frisör då, säger Maria.

Tar emot elever som handledare

Sitt eget gesällprov gjorde hon 1994. Och som yrkesverksam frisör har Maria nästan alltid tagit emot elever i utbildning och varit handledare.

– Det är så kul! Jag lär mig massor av dem, får inspiration och nya idéer. Sedan ger det väldigt mycket att få se deras framgång, när de plötsligt har lärt sig något nytt och kan jobba självständigt. Det är jätteroligt.

Nu har Maria Johansson tagit ytterligare ett steg. I höstas gick hon en tvådagars utbildning för att bli examinator.

Efter det har hon gått vid sidan om färdiga examinatorer för att bli mer insatt i uppdraget och få sin legitimation.

Nu är hon en av de som ska bedöma nya frisörer på gesällprovet.

Starka känslor runt provet

Maria Johansson beskriver sig som en känslomänniska och att det är starka känslor i svallning under examinationerna.

Både hos de som ska göra sitt prov och hos examinatorerna.

– Jag visste redan i förväg att jag skulle gråta. Jag blir så engagerad, glad när det går bra och ledsen om det inte gör det. Det är också så fint att se hur de kämpar en hel dag, hur stressade de är i början men sedan ändå får till det.

De som inte blir godkända på ett eller flera moment får göra omprov för att få ut sitt gesällbrev.

– Tyvärr måste vi också underkänna. Men det är inte så farligt, alla kan ju ha en dålig dag och något kan gå lite fel. Då får de göra om bara den delen längre fram och då brukar de klara det, säger Maria.

”Så mycket inspiration från de nya”

Hon vill uppmana fler frisörer att bli examinatorer. Att man själv har godkänt gesällprov och minst tre års yrkeserfarenhet är grundkrav.

För den som är medlem i Handels krävs också att man är anställd på salong och är engagerad i facket.

Som examinator representerar man Handels och behöver känna till vad facket står för. Den som hyr stol ska vara med i Frisörföretagarna.

– Det är så fantastiskt kul. På något sätt känner jag också att jag blivit en bättre frisör – man får så mycket inspiration av de nya.

Maria tycker också att fler salonger borde ta emot trainees och elever.

– Hela branschen klagar på att det inte finns kompetenta frisörer. Men då måste vi också vara beredda att ta emot dem som är i utbildning – det kan ju vara en framtida anställd. Nu är det jättesvårt för dem som kommer från gymnasiet att hitta en plats, och det måste vi ändra på.