Artikeln i korthet Tre mobiltelefoner smugglades in på Norrtäljeanstalten, bland annat med hjälp av kriminalvårdare.

En manlig och en kvinnlig kriminalvårdare åtalas misstänkta för att ha tagit emot pengar för att föra in mobilerna på anstalten. Ytterligare sex personer – både intagna på anstalten och utanför – misstänks för delaktighet i muthärvan.

Stor del av bevisningen kommer från avlyssnade telefonsamtal, då de inblandade kommunicerade via övervakade linjer – bland annat anstaltens fasta telefon.

“Vi fick dem, allt är klart”.

Orden snappas upp i ett telefonsamtal inifrån Norrtäljeanstalten, som polisen avlyssnar.

Mannen som pratar är en intagen i 30-årsåldern, dömd för grovt narkotikabrott och kopplad till ett kriminellt nätverk.

Bara dagar tidigare har tre mobiltelefoner köpts, packats och smugglats in på anstalten.

Det som skulle vara omöjligt på en klass 1-anstalt hade ändå blivit ett faktum.

”Hotar tilltron till rättsväsendet”

Och enligt åtalet var kriminalvårdare på insidan helt centrala för att få till det.

– Det här är jätteallvarligt och hotar tilltron till rättsväsendet och systemet, säger åklagare Oskar Edvardsson.

Planen att få in mobilerna sattes i gång i mitten av september förra året, och involverade flera personer innanför och utanför murarna.

Men trots ett gediget fixande skulle allt falla på en ganska simpel miss.

Smidde planer – i örat på polisen

De intagna skickade instruktioner till folk på utsidan via anstaltens fasta telefon – en linje som polisen avlyssnar.

Det var också så polisen snabbt fick reda på att personal var inblandad.

Nästan alla de 50 samtalen pekade i samma riktning – de intagna hade fått ringa under tider då en viss kriminalvårdare, en man i 25-årsåldern, var i tjänst.

Polisen kunde även höra den manlige kriminalvårdarens röst i bakgrunden under samtalen.

Köpte ”jätteminimini” mobiler

Via de avlyssnade samtalen fick polisen veta precis hur operationen var tänkt att gå till.

Mobilerna skulle köpas in i Göteborg.

Små Nokia-modeller som är lätta att gömma.

”De här är jätteminimini, de är jättesmå”, beskev en av männen dem över telefon.

I nästa steg skulle de skickas i ett kuvert mot anstalten – för att sedan föras in förbi säkerhetskontrollen.

Och då dök plötsligt ett nytt namn upp i samtalen.

45 000 kronor för smugglingen

En kvinnlig kriminalvårdare i 30-årsåldern – som sades vara den som skulle ta emot paketet och föra in mobilerna i fängelset.

Och hon skulle få ett litet tack för hjälpen.

”Hon ska få 15 från ‘xx’ och resten kommer härifrån”, hördes en man på andra sidan luren säga. Mannen är känd av polisen, kopplad till samma gäng som de intagna på anstalten.

”Totalt hon ska ha 45”, sade han.

Genom flera betalningar, både swish och kontant, planerade de att ge den kvinnliga kriminalvårdaren sammanlagt 45 000 kronor.

SMS-konversation med en av kriminalvårdarna.

Släppte in mobilerna – med avlyssning

När kuvertet senare skickades till anstalten stoppades det i postflödet.

På paketet stod den kvinnliga kriminalvårdarens namn.

Innehållet kontrollerades och de tre mobilerna kopplades till polisens övervakning.

Därefter skickades de vidare in på anstalten, så att polisen kunde samla mer information.

I flera veckor användes telefonerna av de intagna.

Tänkte starta smuggelfirma på fängelset

Via hundratals sms och samtal hölls kontakt med personer utanför murarna.

– Mycket av konversationerna var vardagliga och hölls med nära och kära, säger åklagare Oskar Edvardsson.

Men det pratades även en del om brottslighet. Som att starta en större smuggelverksamhet på anstalten, av både mobiler och narkotika.

En av de intagna männen berättade att de har “en plitish som samarbetar med dem”.

– Det var lösa tankar om att sätta i gång någonting. Det var i sin linda, kan man säga. Men det är ingenting som vi åtalar.

Riskerar flera år på andra sidan gallret

Till slut blev bilden tillräckligt tydlig för polisen och i mitten av november slog de till.

De två kriminalvårdarna greps och sattes i häkte, misstänkta för grovt tagande av muta och grovt tjänstefel.

Polisen grep ytterligare sex personer misstänkta för inblandning – bland annat för att ha mutat de anställda med tiotusentals kronor för att utföra mobilsmugglingen.

Enligt åtalet har man kunnat bevisa att minst 40 000 kronor betalats ut till de två kriminalvårdarna, och att ytterligare pengar utlovats.

Oskar Edvardsson har inte ännu kommit fram till vad han ska kräva för påföljd för de två kriminalvårdarna. För både grovt tagande av muta och grovt tjänstefel är maxstraffet 6 års fängelse.

Rättegången i fallet påbörjas den 14 april i Göteborgs tingsrätt.

Fängelsefacket: Vad har vi för anställda?

När muthärvan uppdagades i höstas reagerade facket Seko med bestörtning i Arbetet.

– Det är otroligt allvarligt, och viktigt att det utreds. Dels för personalens säkerhet, men också ställer man sig frågan: Vad har vi för anställda i myndigheten, frågade sig Jimmy Nyberg, Sekos huvudskyddsombud på Kriminalvården.

När organisationen växer rekordsnabbt med många nya fängelser på kort tid ökar risken att fel personer får jobb i Kriminalvården, enligt Jimmy Nyberg.

– Det kan slinka in personer som inte borde ha anställts eftersom behovet är så stort, och vi följer inte upp nya anställda ordentligt, sade han.