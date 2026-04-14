Jag kom till Sverige 2019, etablerade mig snabbt och började arbeta som vårdbiträde.

Efter tre år fick jag ett utvisningsbeslut.

Sex månader senare kunde jag återvända tack vare en studieplats på yrkeshögskolan.

Regeringen höjde lönekravet

Jag fortsatte arbeta som undersköterska på helgerna för att finansiera mina studier. Kort därefter höjde regeringen lönekravet för arbetstillstånd till 28 000 kronor.

För många undersköterskor räckte inte ens heltid för att nå upp till kravet och jag har själv sett kollegor i vården tvingas lämna Sverige.

Nu har regeringen höjt lönekravet till 33 000 kronor, men har utlovat undantag för yrken med personalbrist. För många i vården är det ett hopp om att få stanna.

Därför är det svårt att förstå Kommunals Johan Ingelskogs uttalande om att Sverige inte behöver någon arbetskraftsinvandring i vården så svårt att förstå.

Som mångårig fackmedlem och tidigare förtroendevald gjorde Kommunals hållning mig djupt besviken och ledsen.

Oacceptabelt att offra medlemmar

Att offra medlemmar som befinner sig i en svår situation är oacceptabelt. I praktiken betyder Kommunals hållning att fler utvisas.

Facket tycks anta att detta kommer att tvinga kommunerna att höja löner och villkor för att attrahera kompetens. Detta väcker en allvarlig fråga om solidaritet.

Om arbetskraftsinvandringen stryps fördjupas personalbristen. Att den vägen tvinga kommuner att höja löner och villkor för att locka personal är en process som tar tid.

Under tiden ökar belastningen på personalen.

Hoppas att Kommunal ändrar sig

Sammanfattningsvis kräver vården en långsiktig omställning. Vi kan inte skynda på denna process genom att utvisa eller blockera arbetskraftsinvandring, samtidigt som vi lider av underbemanning och personalbrist.

Facket har många medlemmar med utländsk bakgrund, och alla de har inte permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Jag hoppas att Kommunal vill förklara hur de ser på de tusentals medlemmar som nu lever med utvisningshot – och om de är beredda att ompröva sitt ställningstagande.

Ege Özdemir timvikarierande undersköterska, studerar till ingenjör, Sunne