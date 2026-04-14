Forskare: Kortare arbetstid viktig fråga för många i valet
Inför höstens val pekar mätningar ut sjukvården som väljarnas viktigaste fråga. Samtidigt riskerar frågor om arbetslivet att hamna i skymundan varnar forskare.
– Det är många som blir lidande av det, säger Johan Alfonsson vid Göteborgs universitet.
Förberedelserna inför valet i september är i full gång. Under starten av 2026 har mycket handlat om det osäkra världsläget. Men enligt Novus mätning i februari är väljarnas tre viktigaste frågor inför valet sjukvården, skola samt lag och ordning.
En fråga som blivit mer aktuell än tidigare år är den om arbetslösheten och jobben. Johan Alfonsson, doktor i sociolog och expert på arbetslivsfrågor, tycker fortfarande att politiken borde ta frågan på större allvar.
– Det är en väldigt stor och viktig grupp i samhället som har halkat efter och politiken verkar inte vilja bryta den trenden. Att så många får det sämre påverkar också flera andra viktiga frågor, säger Johan Alfonsson som forskat på klasskillnader i sin bok Vad hände med arbetarklassen? (2025).
Idag lever 730 000 människor i fattigdom i Sverige, en fördubbling på bara fem år.
Sjukvården viktigaste frågan
Johan Alfonsson ser flera aktuella frågor som han tycker att det borde pratas mer om inför valet, bland annat pensioner och arbetstiden.
Enligt Novus är sjukvården valets viktigaste fråga för 65 procent av väljarna.
– Men man får inte glömma att det är just dåliga arbetsvillkor som ofta leder till sjukskrivningar och sämre hälsa för många.
Att avskaffa karensdagen är ett förslag där Johan Alfonsson ser att politiken försöker adressera det problemet.
– Det är många människor som blir lidande av det här. Karensavdraget är en viktig fråga som drabbar folk i arbetaryrken som inte kan jobba hemma. Jag tänker inte minst på undersköterskor som har ett utsatt jobb och där man kanske inte har råd med att vara sjuk.
”Lägre a-kassa en klassfråga”
Han nämner även nedskärningarna i a-kassan som något som tydligt går ut över människor i arbetaryrken.
– Det är en klassfråga. En lägre a-kassa går ut över de som är arbetslösa. Det är nästan anmärkningsvärt hur lite utrymme frågan om arbetslöshet har fått. Vi har tredje högst arbetslöshet i Europa, vi sticker ut här i jämförelse med resten.
I sin forskning visar han att arbetarnas löneutveckling varit betydligt sämre än medelklassens de senaste åren. Enligt honom räknas mer än hälften av alla löntagare i Sverige som arbetarklass.
– Vi har tydliga klasskillnader i Sverige. Bara för att en majoritet av arbetarklassen inte längre jobbar i industrierna betyder inte det att den försvunnit. Många jobbar fortfarande under dåliga villkor och har väldigt lite makt över sina liv.
Finns det någon fråga som du tycker borde vara extra viktig i valet?
– För mig är det frågan om kortare arbetstid. Många slits ut på sina jobb samtidigt som pensionsåldern höjs och vi förväntas jobba längre. Det är framför allt människor i arbetaryrken som drabbas av det här och det är inte hållbart.