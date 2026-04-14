Forskare: Kortare arbetstid viktig fråga för många i valet

Artikeln i korthet Inför valet i september 2026 har väljarnas främsta frågor identifierats som sjukvården, skola, och lag och ordning, samtidigt som frågor om arbetslivet hamnat inte tar lika stor plats. Arbetslivsexperten Johan Alfonsson anser att det är viktiga frågor som förtjänar mer utrymme.

Han ser flera frågor där politiken skulle kunna göra mer för att förbättra för de med arbetaryrken.

Han nämner bland annat karensdagen, A-kassan och arbetstiden som viktiga frågor. Samtidigt som han betonar att arbetslösheten i Sverige är anmärkningsvärt hög. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Förberedelserna inför valet i september är i full gång. Under starten av 2026 har mycket handlat om det osäkra världsläget. Men enligt Novus mätning i februari är väljarnas tre viktigaste frågor inför valet sjukvården, skola samt lag och ordning.

En fråga som blivit mer aktuell än tidigare år är den om arbetslösheten och jobben. Johan Alfonsson, doktor i sociolog och expert på arbetslivsfrågor, tycker fortfarande att politiken borde ta frågan på större allvar.

– Det är en väldigt stor och viktig grupp i samhället som har halkat efter och politiken verkar inte vilja bryta den trenden. Att så många får det sämre påverkar också flera andra viktiga frågor, säger Johan Alfonsson som forskat på klasskillnader i sin bok Vad hände med arbetarklassen? (2025).

Idag lever 730 000 människor i fattigdom i Sverige, en fördubbling på bara fem år.

Sjukvården viktigaste frågan

Johan Alfonsson ser flera aktuella frågor som han tycker att det borde pratas mer om inför valet, bland annat pensioner och arbetstiden.

Enligt Novus är sjukvården valets viktigaste fråga för 65 procent av väljarna.

– Men man får inte glömma att det är just dåliga arbetsvillkor som ofta leder till sjukskrivningar och sämre hälsa för många.

Att avskaffa karensdagen är ett förslag där Johan Alfonsson ser att politiken försöker adressera det problemet.

– Det är många människor som blir lidande av det här. Karensavdraget är en viktig fråga som drabbar folk i arbetaryrken som inte kan jobba hemma. Jag tänker inte minst på undersköterskor som har ett utsatt jobb och där man kanske inte har råd med att vara sjuk.

”Lägre a-kassa en klassfråga”

Han nämner även nedskärningarna i a-kassan som något som tydligt går ut över människor i arbetaryrken.

– Det är en klassfråga. En lägre a-kassa går ut över de som är arbetslösa. Det är nästan anmärkningsvärt hur lite utrymme frågan om arbetslöshet har fått. Vi har tredje högst arbetslöshet i Europa, vi sticker ut här i jämförelse med resten.

I sin forskning visar han att arbetarnas löneutveckling varit betydligt sämre än medelklassens de senaste åren. Enligt honom räknas mer än hälften av alla löntagare i Sverige som arbetarklass.

– Vi har tydliga klasskillnader i Sverige. Bara för att en majoritet av arbetarklassen inte längre jobbar i industrierna betyder inte det att den försvunnit. Många jobbar fortfarande under dåliga villkor och har väldigt lite makt över sina liv.

Finns det någon fråga som du tycker borde vara extra viktig i valet?

– För mig är det frågan om kortare arbetstid. Många slits ut på sina jobb samtidigt som pensionsåldern höjs och vi förväntas jobba längre. Det är framför allt människor i arbetaryrken som drabbas av det här och det är inte hållbart.