Du kan kräva lättare arbetsuppgifter efter sjukskrivning – det här gäller

1 Vad gör jag om chefen säger att de inte har någon skyldighet att hitta på nya arbetsuppgifter?

Arbetsgivaren behöver inte skapa nya arbetsuppgifter. De ska anpassa dina befintliga arbetsuppgifter, eller omfördela uppgifter, så att du kan arbeta utifrån din arbetsförmåga.

Det kan till exempel vara

att få slippa särskilt tunga arbetsmoment

få ändrat schema eller andra arbetstider

fysiska hjälpmedel eller socialt stöd



Det är inte valfritt för arbetsgivaren att göra anpassningar. Det är ett krav i arbetsmiljölagen (Arbetsmiljölagen kapitel 3 paragraf 2a).



Har arbetsgivaren gjort en utredning av vilka anpassningar du behöver? Om inte, kräv detta först. Det är ett lagkrav. Be din läkare beskriva i läkarintyget vilka arbetsmoment du behöver få slippa, och visa det för din chef.

Enligt Försäkringskassan ska arbetsgivaren alltid pröva vilka arbetsuppgifter som kan utföras och vilka anpassningar som behövs. Ta hjälp av din handläggare och ditt skyddsombud.

2 Finns det någon gräns för vilka anpassningar jag kan kräva?

För att en arbetsgivare ska kunna neka anpassningar måste det finnas skäliga argument. Men Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger inget om var gränsen går.

En arbetsgivare kan hävda att anpassningarna innebär risker för andra arbetstagare, eller att det är inte är möjligt att hitta andra arbetsuppgifter eller arbetssätt inom den existerande verksamheten.

Men det är bedömningar som kan bestridas arbetsrättsligt, det vill säga facket kan ta strid för att det inte stämmer.

3 Vad gör jag om chefen säger att det är bättre att jag fortsätter vara sjukskriven?

Det är inte arbetsgivarens beslut om du ska vara sjukskriven – det avgör läkare och Försäkringskassan.

Arbetsgivaren får inte avråda från återgång i arbetet. Enligt både Försäkringskassans regler och arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren underlätta för medarbetaren att komma tillbaka så snart som möjligt.

Om arbetsgivaren tycker att du ska vara fortsatt sjukskriven utan att ens försöka anpassa arbetet, strider det mot rehabiliteringsansvaret.

Det är ett brott mot kraven på att arbetsgivaren ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och skyddsombudet kan då anmäla arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

4 Vad kan jag göra om chefen inte bryr sig om läkarintyget?

Om arbetsgivaren ignorerar läkarintyget, som ska innehålla uppgifter som behövs för att bedöma arbetsförmåga, bryter arbetsgivaren mot lagen.



Då är det viktigt att skyddsombudet begär att det ska skrivas ett protokoll under mötet och att arbetsgivaren dokumenterar varför man inte tar hänsyn till läkarintyget.

Skyddsombudet kan säga till om att en rehabiliteringsplan saknas, eller att utlovade anpassningar inte har genomförts, och kräva förbättring.

Hänvisa till Arbetsmiljölagen 6:e kapitlet, paragraf 6a.

5 Vad kan facket göra om chefen helt vägrar gå med på några anpassningar?

Skyddsombudet har rätt att skriftligen begära att arbetsgivaren vidtar en viss åtgärd för att uppnå en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren måste då utan att vänta lämna besked i frågan.

Om arbetsgivaren inte svarar eller vägrar genomföra begärda åtgärder, kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket.

Myndigheten kan då göra en inspektion som i slutändan kan leda till vite, det vill säga böter för arbetsgivaren.

Du kan själv hjälpa till genom att försöka se till att din dialog med chefen förs skriftligt, så att det finns bevis på vad som sagts.

Facket lokalt kan också ta upp ärendet med arbetsgivaren genom förhandling, för att sätta press på arbetsgivaren att ta sitt rehabiliteringsansvar.

Facket kan hjälpa dig att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan.

6 Vad kan jag göra om att jag inte får något stöd av skyddsombudet, som mest verkar hålla med chefen?

Be om att få en annan facklig företrädare. Det är viktigt att du pratar med facket om vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på arbetsgivaren.

Förklara att du inte tycker att du fått det stöd du behöver. Du kan också säga att du vill att de begär en förhandling med arbetsgivaren om din situation.

För att facket ska kunna få igenom förbättringar krävs att du har dokumentation på vilka anpassningar du krävt och att arbetsgivaren inte genomfört dem.

7 Vad ska jag tänka på om jag ska börja jobba igen efter sjukskrivning?

Chefen ska boka in ett rehabmöte inför att du ska börja jobba igen. Ofta är Försäkringskassan med.



Du kan ta med ett skyddsombud eller någon från facket, som stöd.

Facket blir inte automatiskt inbjudna till rehabmöten, du måste själv be om att de ska vara med. Skyddsombud har tystnadsplikt enligt arbetsmiljölagen.

Så kan du förbereda dig:

Prata ihop dig med din fackliga företrädare om vilket stöd du behöver under mötet.

Ta med dina läkarintyg. Du behöver inte visa din chef vilka diagnoser du har, men det är bra om läkaren har beskrivit vilka arbetsmoment du inte klarar av, och vilket stöd du behöver för att klara jobbet.

Gör en egen lista på vilka arbetsuppgifter du inte klarar, och vilka du fortfarande kan göra.

Skriv upp om du till exempel behöver ändrat schema och lägre arbetsbelastning.

Fundera på vilka risker som finns för dig om du skulle tvingas jobba som vanligt, utan anpassningar. Hur kan din sjukdom eller skada försämras?

Ta med tidigare dokumentation från möten med chefen om anpassningar och en utskrift av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (Afs 2023:2, kapitel 3) som trycker på att arbetsgivaren måste ge anpassningar.

8 Vad ska jag komma ihåg att ta upp på rehabmötet?

1. Utredning om behov av arbetsanpassning

Ett viktigt krav som finns på arbetsgivaren är att den är skyldig att göra en utredning om det finns behov av arbetsanpassning. Du som anställd har rätt att medverka i utredningen.



Fråga om Företagshälsovården kan hjälpa till med utredningen, och med att ta fram förslag på anpassningar.



Det finns inga krav på att utredningen ska vara skriftlig. Men att inte göra den är ett brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter.



Om det visar sig finnas behov av anpassningar ska arbetsgivaren så snart som möjligt utreda hur anpassningen ska utformas och genomföra den.

2. Lyft dina behov

Lyft fram vilka arbetsuppgifter som kan omfördelas, eller om det finns organisatoriska eller sociala faktorer som bidrar till att du har svårt att arbeta som vanligt.

3. En plan ska tas fram

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och ska ta fram en plan för hur du ska kunna börja jobba igen, och i den ingår vilka anpassningar som behövs.

Skyddsombud har rätt att få delta i planeringen av åtgärder.



Om Försäkringskassan upptäcker att det saknas en plan kan de tipsa Arbetsmiljöverket om att granska arbetsgivaren.

4. Datum för uppföljning

Planen och arbetsanpassningen ska följas upp. Kräv ett datum för det.

9 Om jag nekats anpassningar och därför blivit sjukare, kan jag anmäla chefen då?

Skriv ett tillbud om att din hälsa riskeras att försämrats av jobbet. Det ska finnas ett system för att rapportera tillbud på alla arbetsplatser.



Om du redan har blivit sjuk eller skadad, prata med ditt skyddsombud om att du vill göra en arbetsskadeanmälan.

Skyddsombudet kan göra en skriftlig formell begäran om en arbetsmiljöåtgärd, och om arbetsgivaren inte agerar göra en anmälan till Arbetsmiljöverket (en så kallad 6:6a).

Här är det viktigt att du har sparat all skriftlig dokumentation som visar att du har begärt anpassningar och att arbetsgivarens inte gått med på det.

Det kan även vara ett fall av diskriminering. Prata med ditt skyddsombud eller annan facklig företrädare om det går att driva som det.

Källa: Ann Georgsson, förbundsombudsman på Kommunal, och Arbetsmiljöverket.