Artikeln i korthet På mag-tarm och njuravdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsalas har ett AI-system installerats som larmar innan fallolyckor sker.

Projektet leds av undersköterskan Cristoffer Eriksson som ser en stor potential för AI-lösningar inom vården.

Region Uppsalas innovationsenhet ställde frågan vid ett möte vad som skulle hjälpa personalen mest av allt. Undersköterskan Cristoffer Eriksson på mag-tarm och njuravdelningen vid Akademiska sjukhuset svarade ”en lösning på problemet med fallolyckor”.

En projektstudie startades upp, ledd av innovationsenheten tillsammans med Cristoffer Eriksson, där de åkte runt och tittade på olika varianter.

Ganska snart framstod en AI-puck i taket, som registrerar rörelser hos patienterna och slår larm, som den ultimata lösningen.

– Vi har väldigt många patienter med stor fallrisk hos oss. Vi behövde ett system som skulle funka i hela rummet och att det skulle kännas av innan patienterna går upp, säger Cristoffer Eriksson.

Larmar i förväg

Under 2024 registrerades 57 fallolyckor bara på hans avdelning. Efter att AI-systemet installerades i november 2025 har det varit någon enstaka incident.

– Då har systemet i stället gjort att vi varit där väldigt fort. I princip alltså sekunderna efter att fallet inträffar så har vi varit på plats. Tidigare så kan ju någon ha ramlat och blivit liggande på golvet i en timme.

Vad är skillnaden mot andra typer av sensorlarm?

– Alla de system vi haft tidigare, till exempel larmmattor, har gemensamt att de är reaktiva. De larmar först när patienten ställer sig upp. Nu har vi för första gången ett proaktivt system som larmar innan patienten är på väg upp.

Christoffer Eriksson visar en kollega hur det nya larmet fungerar.



Bara början

Han har varvat sitt ordinarie arbete som undersköterska med att vara projektledare och fortsätter gärna på det sättet.

– Jag har ju jobbat 40 till 60 procent som projektledare och det fortsätter jag gärna med. Vi upphandlade även trycksårsprevention i samma system och ska försöka få till en ministudie på även trycksår.

Cristoffer Eriksson tror att vi bara är i början av utvecklingen när det gäller AI-lösningar inom sjukvården

– I framtiden så sägs det komma till exempel andningslarm. Om någon börjar andas konstigt så kan den larma. Inom psykiatrin kan man tänka sig funktioner som registrerar oro hos patienter. Den här AI-pucken funkar dygnet runt oavsett ljusförhållanden. Det tar ingen plats och man behöver inte flytta på den.