Man svårt skadad efter att lastbil vält på LKAB
En lastbil välte och en 60-årig man skadades svårt vid en olycka på LKAB i Kiruna, enligt lokala medieuppgifter.
Olyckan inträffade i lördags eftermiddag.
Polisen uppger att ett fordon hade vält ovan jord på LKAB:s område och att en person var allvarligt skadad
En anmälan om arbetsplatsolycka genom vållande till kroppsskada upprättades. Enligt LKAB:s presstjänst var det föraren av bilen som hade skadats.
”Orsaken till denna arbetsplatsolycka kommer att rapporteras och utredas enligt rutin”, skrev LKAB själva i lördags.
På måndagen finns ingen ytterligare information om skadeläget för mannen uppger Region Norrbotten.
Arbetet har i flera artiklar granskat hur LKAB har underrapporterat olyckor och farliga händelser.