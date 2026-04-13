Man svårt skadad efter att lastbil vält på LKAB

Polisen uppger att ett fordon hade vält ovan jord på LKAB:s område och att en person var allvarligt skadad

En anmälan om arbetsplatsolycka genom vållande till kroppsskada upprättades. Enligt LKAB:s presstjänst var det föraren av bilen som hade skadats.

”Orsaken till denna arbetsplatsolycka kommer att rapporteras och utredas enligt rutin”, skrev LKAB själva i lördags.

På måndagen finns ingen ytterligare information om skadeläget för mannen uppger Region Norrbotten.

Arbetet har i flera artiklar granskat hur LKAB har underrapporterat olyckor och farliga händelser.