 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

Hela ledningen för Elektrikerförbundet utmanas

Till sommarens kongress utmanas hela den sittande ledningen i Elektrikerförbundet. Det gäller ordförande, vice ordförande och förhandlingschef.

Nyheter
Bild från Elektrikernas förbundsmöte 2022. Foto: Gustav Gräll

* Ordförande

Sittande ordförande Urban Pettersson har suttit på posten sedan hösten 2019. Han utmanas av David Fernhed, ombudsman i Småland.

* Vice ordförande

Sittande vice ordförande, Per-Ola Nilsson, har haft sin roll sedan hösten 2024. Han utmanas av Kristin Zetterlind, klubbordförande för Eitech Örebro.

Per-Ola Nilsson är vice ordförande för Elektrikerförbundet. Foto: Joar Vestergren

Kristin Zetterlind kandiderar till vice ordförande för Elektrikerförbundet. Foto: Pavel Koubek

* Förhandlingschef

Sittande förhandlingschef Mikael Pettersson har haft sitt uppdrag sedan 2020. Han utmanas av Fredric Lundahl, ombudsman i Örebro.

Mikael Petterson är Elektrikerförbundets förhandlingschef. Foto: Joar Vestergren

Fredric Lundahl kandiderar till förhandlingschef för Elektrikerförbundet. Foto: Pavel Koubek

Det hela kommer att avgöras under Elektrikerförbundets kongress som äger rum i Stockholm 7-9 juni.

Även en ny förbundsstyrelse ska väljas under kongressen.