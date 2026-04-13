* Ordförande

Sittande ordförande Urban Pettersson har suttit på posten sedan hösten 2019. Han utmanas av David Fernhed, ombudsman i Småland.

Urban Petterson, nuvarande förbundsordförande Elektrikerförbundet.

David Fernhed, kandiderar till förbundsordförande för Elektrikerförbundet.

* Vice ordförande

Sittande vice ordförande, Per-Ola Nilsson, har haft sin roll sedan hösten 2024. Han utmanas av Kristin Zetterlind, klubbordförande för Eitech Örebro.



Per-Ola Nilsson är vice ordförande för Elektrikerförbundet.

Kristin Zetterlind kandiderar till vice ordförande för Elektrikerförbundet.

* Förhandlingschef

Sittande förhandlingschef Mikael Pettersson har haft sitt uppdrag sedan 2020. Han utmanas av Fredric Lundahl, ombudsman i Örebro.

Mikael Petterson är Elektrikerförbundets förhandlingschef.

Fredric Lundahl kandiderar till förhandlingschef för Elektrikerförbundet.

Det hela kommer att avgöras under Elektrikerförbundets kongress som äger rum i Stockholm 7-9 juni.

Även en ny förbundsstyrelse ska väljas under kongressen.