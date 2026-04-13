Hela ledningen för Elektrikerförbundet utmanas
Till sommarens kongress utmanas hela den sittande ledningen i Elektrikerförbundet. Det gäller ordförande, vice ordförande och förhandlingschef.
* Ordförande
Sittande ordförande Urban Pettersson har suttit på posten sedan hösten 2019. Han utmanas av David Fernhed, ombudsman i Småland.
* Vice ordförande
Sittande vice ordförande, Per-Ola Nilsson, har haft sin roll sedan hösten 2024. Han utmanas av Kristin Zetterlind, klubbordförande för Eitech Örebro.
* Förhandlingschef
Sittande förhandlingschef Mikael Pettersson har haft sitt uppdrag sedan 2020. Han utmanas av Fredric Lundahl, ombudsman i Örebro.
Det hela kommer att avgöras under Elektrikerförbundets kongress som äger rum i Stockholm 7-9 juni.
Även en ny förbundsstyrelse ska väljas under kongressen.