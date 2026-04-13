Friades från våldtäkt av anställd – nu överklagas domen

Artikeln i korthet En hästföretagare friades av Ystads tingsrätt, trots anklagelser om grova sexuella och fysiska övergrepp mot anställda. Detta eftersom bevisen bedömdes som otillräckliga för fällande dom.

Nu har åklagaren överklagat domen.

Han hävdar att rätten inte gjort en samlad bedömning av alla bevisen.

Bland de som berättat om att ha blivit utsatta för brott av hästprofilen finns två tidigare anställda. Tingsrätten i Ystad friade hästprofilen i mars i år och bedömde att åklagaren inte hade lyckats bevisa vad som hände tillräckligt säkert.

Även om det finns saker som ser misstänkta ut, räcker inte bevisen för en fällande dom, fastslog Ystads tingsrätt i domen.

Misstänks ha drogats och våldtagits

De två tidigare anställda kom till hästföretagarens gård från Portugal 2024 för att arbeta i stall och restaurang.

I förhör med polisen har de uppgett att de bjöds på shots och misstänker att de drogades.

En av dem ska därefter ha blivit utsatt för en grov våldtäkt och den andre för misshandel, enligt åklagare Peter Engström.

En tredje person ska enligt åklagaren också ha utsatts för en grov våldtäkt under en annan tidsperiod än de båda tidigare anställda.

Åklagaren: Domstolen tittade på bevisen var för sig

Åklagaren har tidigare uppgett till Arbetet att han tycker att tingsrätten inte gjort en samlad bedömning av bevisen, som enligt honom pekar på att den åtalade mannen är skyldig.

Istället har domstolen tagit bevis för bevis och avfärdat dem var för sig.

— Den samverkande bevisningen pekar åt samma håll, sa Peter Engström efter tingsrättens dom till Arbetet.