Hur ska det bli med allt?

Det råder förvisso vapenvila i kriget i Mellanöstern, men sakta men säkert börjar det gå upp för världen att vi står inför ett rejält stök. Och det helt oavsett om krigandet återupptas inom någon vecka eller inte.

ECB-chefen Christine Lagarde har varnat för ”en chock bortom vad vi kan föreställa oss”, och IEA har flaggat för att vi snart kan vara i ett läge som är långt värre än 1970-talets oljekris.

Priserna på det mesta kommer att stiga. Tillgången på det mesta kommer att minska.

Finansminister Elisabeth Svantesson har också öppnat för att det snart kan bli aktuellt att ransonera bensin.

Det är lite pikant för en regering som tidigare sagt sig både ha ”Trumpsäkrat” Sveriges ekonomi och ”besegrat inflationen”.

Gå till bagaren

Nå, i dag var det i alla fall dags för Elisabeth Svantessons kanske sista budgetpresentation som finansminister. Nu fanns det verkligen skäl att agera både kraftfullt och resolut. Och vad gör hon? Lånar pengar för att sänka skatten på bensin.

– Varför vill vi se till att hushåll, människor, får mer pengar i plånboken? Jo, vi vill att de ska handla. Gå till bagaren. Klippa sig. Man kanske kan göra en resa? Man kanske behöver göra en renovering? Vi vill ju att människor ska köpa tjänster och varor av våra tjänsteföretag och företag, sa finansministern på sin pressträff.

Helt otroligt.

Nå, i april 2026 är det inte i första hand hushållens konsumtion som avgör om Sverige klarar en ny chock. Det som avgör är om regeringen har gjort tillräckliga investeringar i energi, grön omställning, infrastruktur och välfärd. Om det finns politisk beredskap att sätta människor i arbete.

Och där står regeringen helt tomhänt.

Stenhård konkurrens

Räknat i andel av arbetskraften har nu Sverige en av EU:s högsta arbetslöshetsnivåer: 9,0 procent. Det är den tredje högsta siffran i unionen.

Över 360 000 personer är inskrivna på Arbetsförmedlingen och 155 000 av dem har varit utan arbete i över ett år. Samtidigt anmäls färre lediga jobb till Arbetsförmedlingen, och varslen ligger kvar på mycket höga nivåer.

Läget i svensk ekonomi är alltså sådant att arbetsgivarna inte söker personal i någon större omfattning just nu. Antalet arbetslösa per ledig tjänst hos Arbetsförmedlingen har nått den högsta nivån på över tio år. Konkurrensen om varje ledigt jobb är stenhård.

Piska bort arbetslösheten

Man kan också notera att kostnaderna för insatser som syftar till att arbetslösa ska få jobb – utbildning, coachning och stödåtgärder – har halverats sedan 2016.

I stället har regeringen mässat om att arbetslösheten går att piska bort med fler krav, fler kontroller och till och med hembesök.

Det har gått så där. På fyra år har Sverige fått 100 000 fler arbetslösa.

Nu står vi här och väntar på nästa kris. Och Elisabeth Svantesson hoppas att fler bagaribesök och nya frisörtider ska rädda oss.