– Inga nyheter och ingenting som kommer göra någon signifikant skillnad.

Så sammanfattar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, regeringens vårbudget.

Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel och ett lika tillfälligt elstöd till hushållen. Det är vad som stärker privatekonomin, för vissa.



I vårbudgeten, som är ett komplement till den stora budgeten som kom i höstas, är det tunt med privatekonomiska satsningar.



Inget för utsatta hushåll

– Vinnarna är villa- och bilägare. Med tanke på att en del hushåll har det väldigt tufft så hade man kanske kunnat göra någonting för dem, till exempel ytterligare höjt bostadsbidrag för ensamstående med låga inkomster. Eller om man hade haft ett extra barnbidrag för ekonomiskt utsatta barnfamiljer, säger Arturo Arques.



Han påpekar att regeringen i höstbudgeten sköt till pengar till de mest utsatta hushållen, något man kunnat bygga vidare på nu, enligt Arturo Arques.



Skatten på bensin sänks med 1,03 kronor och på diesel med 40 öre per liter. Det är en tillfällig sänkning mellan den 1 maj och den sista september. Med den sänkningen lägger sig regeringen på EU:s miniminivå.



Vill sänka bensinskatten under EU:s mininivå

Man har också skickat en ansökan till EU om att gå under den nivån, vilket skulle innebära en ytterligare sänkning på 3 kronor per liter. Men där dröjer beskedet från EU till någon gång i sommar.



Det tillfälliga elstödet, som också omfattar gas, gäller för räkningarna som hushållen betalade i januari och februari. Det kommer att betalas ut i juni, med mellan 14 och 29 öre per kilowattimme beroende på vilket elområde man bor i.

Tillfälligt elstöd Elstödet betalas ut i juni för förbrukningen i januari och februari i år. Hur mycket man får beror på i vilket elområde man bor. Elprisområde 1 och 2 (norra Sverige): 14 öre/kWh Elprisområde 3 (mellersta Sverige): 26 öre/kWh Elprisområde 4 (södra Sverige): 29 öre/kWh Läs mer





En annan post i vårbudgeten som kan hjälpa hushållen är en förstärkt premie om man köper en elbil. Men inte heller det riktar sig till de mest utsatta hushållen, påpekar Arturo Arques.



– Det är ju inte den ensamstående mamman med två barn i hyresrätt som köper elbil. Utan det är väl oftast hushållen med hygglig ekonomi som kan dra nytta av den elbilspremien.

”Inte så mycket skaldjur för ensamstående mamman”

Även om det är tunt med privatekonomiska satsningar i vårbudget kom det desto fler i höstas. Bland annat skattesänkningar och sänkt matmoms från den 1 april i år. Och just matmomsen är något som gör det lite lättare även för de utsatta hushållen.



– I kronor räknat så gynnas de med stora eller dyra matkassar. Det blir inte så mycket skaldjur för den ensamstående mamman, men på marginalen har en sådan reform större betydelse för de ekonomiskt utsatta än elbilspremien, säger Arturo Arques.



”Inga åtgärder mot arbetslösheten”

Från LO kommer kritik mot vårbudgeten för att den saknar åtgärder för att göra något åt arbetslösheten.



– Vi har en halv miljon arbetslösa i vårt land och enorma behov. Regeringens enda svar har varit att sänka a-kassan. Vad vi behöver är investeringar som får vårt land att fungera och människor i arbete. Ändå görs inte ens en satsning på Arbetsförmedlingen i den här vårbudgeten, säger LO:s ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.

Att stärka hårt prövade hushåll är förvisso bra, men det är inte tillräckligt, konstaterar arbetsgivarorganisationen Almega.

– Om svensk tillväxt ska stärkas långsiktigt behövs strukturella reformer som också stärker de som skapar tillväxten – företagen, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega i ett pressmeddelande.

Bland annat vill man se sänkta arbetsgivaravgifter för att underlätta för företagen och på så sätt skapa fler jobb.