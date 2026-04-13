Dags för lönerevision för elektriker

Årets löneökning för Elektrikernas största kollektivavtal installationsavtalet och kraftverksavtalet är 3 procent, dessa ska sedan fördelas individuellt i löneförhandlingar.

Alla som omfattas av Installationsavtalet är garanterade en löneökning på minst 1,5 procent.

Men självklart är det möjligt för dig och/eller din fackklubb att förhandla fram större löneökningar än så tillsammans med din arbetsgivare.

Lokala löneförhandlingar under våren

För de flesta av Elektrikernas kollektivavtal sker lokala löneförhandlingar under våren.

När dessa förhandlingar är klara ska du få din löneökning utbetald retroaktivt som en klumpsumma på din nästkommande lön.

Det innebär att om löneförhandlingarna på företaget där du jobbar är klara i maj månad ska du få din löneökning utbetald på lönen i juni.

Det här är något som flera företag tidigare år missat, och något som lett till att företagen tvingats betala skadestånd till förbundets medlemmar på företagen.

Ompröva lönen en gång per år

Något inte alla har vetskap om är att det i Elektrikernas största avtal, installationsavtalet, även finns möjlighet att ompröva lönen en gång per år.

Det kan till exempel vara att en klubb noterat att en av deras medlemmar har halkat efter i lön.

Då kan klubben kalla arbetsgivaren till förhandling och be arbetsgivaren att motivera löneskillnaderna.