Brandman död – föll från stegbil

Under en övning i Växjö ramlade en brandman från hög höjd. Det enligt uppgifter till Smålandsposten som skriver att fallet ska ha varit på tre meter.

Olyckan inträffade på söndagseftermiddagen. Mannen, som var i 30-årsåldern, fördes till sjukhus där han senare avled på grund av sina skador.

– Vi utreder det som ett arbetsmiljöbrott. Men i nuläget finns det inte mycket vi kan säga. Just nu har vi flera vittnen att höra innan vi kan skapa en tydlig bild av vad som hände, säger Thomas Johansson, presstalesperson på polisen.

Enligt polisen ska inga andra ha skadats under övningen.

Beskedet att brandmannen omkommit har mötts av flera reaktioner från räddningstjänster runt om i landet, som sörjer sin kollega. Brandmännens riksförbund skriver till exempel att: ”Vi står enade i sorgen tillsammans med räddningstjänsten och hela brandmannakåren”.