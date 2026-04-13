Arbetsförmedlingen får i uppdrag, enligt DN, att i början på nästa år lämna ett förslag på hur ett generellt flyttstöd ska kunna utformas.

– Syftet är att det ska rikta sig till personer som inte kan ta ett annat jobb i en annan region för att flyttkostnaderna är ett hinder, säger Johan Britz.

Flyttbidrag har tidigare funnits i perioder, då som ett sätt att locka människor i norra Sverige att flytta söderut där fler jobb fanns. Nu är behoven snarare de omvända. Arbetslösheten är betydligt högre i södra Sverige än i Norrbotten. Flera kommunalråd i norra Sverige har efterlyst någon form flyttstöd

Hade flyttat oavsett

Jakob Molinder, forskare vid Uppsala universitet, har studerat effekterna av tidigare flyttbidrag på 60- och 70-talet. Hans forskning visar att många av de som då flyttade från norra Sverige hade flyttat ändå oavsett om de fått bidrag eller inte.

– Det är ju svårt att tvinga folk och flytta. Det finns ju många andra hinder också. Största effekten skulle antagligen bli om man samtidigt kunde göra förbättringar på bostadsmarknaden, säger Jakob Molinder till Arbetet.