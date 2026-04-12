Mannen skulle kapa av ett vattenrör med en motorsåg när sågklingan plötsligt fastnade i röret.

Det fick motorsågen att ryckas loss och slungas upp i luften. När den föll tillbaka ner igen landade den på mannens ansikte.

Han fick både hjärnskakning och allvarliga ansiktsskador efter olyckan.

Saknade säkerhetsskydd

En utredning visar nu att arbetsgivaren, Luleå Miljöresurs AB, brustit i säkerheten och i sitt arbetsmiljöansvar vid jobbet.

Enligt åklagaren, som har lett utredningsarbetet, har företaget inte sett till att motorsågen använts på ett säkert sätt.

Bland annat saknade den ett fysiskt skydd, så kallat Smartguard, som ska finnas på maskinen för att minska risken för skador.

”Hade ansvarig företrädare för företaget vidtagit åtgärder enligt ovan hade skadan med hög grad av sannolikhet inte uppstått”, skriver åklagaren i ett strafföreläggande som riktas mot det kommunala bolaget.

Kostsam olycka för bolaget

Luleå Miljöresurs vd Per Ekervhen medger i en skriftlig kommentar att företaget ”inte tillräckligt beaktat risken för kast vid arbete med denna typ av motorkap”.

Han uppger att bolaget efter olyckan satt in åtgärder för att stärka arbetsmiljön, bland annat genom att installera skyddet ”Smartguard” på motorkapsmaskinerna.

Åklagaren bedömer fallet som ett arbetsmiljöbrott, genom vållande till kroppsskada, och kräver att Luleå Miljöresurs ska betala 400 000 kronor i böter.

Företaget accepterar beslutet och kommer att betala böterna, meddelar Per Ekervhen.