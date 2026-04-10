I en dom från den 5 mars 2026 slår EU-domstolen fast att lön, arbetstid och andra arbetsvillkor kan vägas in när myndigheter väljer leverantör, så länge de följer EU:s regler om likabehandling och proportionalitet.

I ett spanskt mål kunde anbud som gav personalen bättre lön än miniminivån i kollektivavtal premieras.

Det är en dom i ett mål om förhandsavgörande, alltså ett besked från EU-domstolen om hur reglerna ska tolkas när en nationell instans har begärt vägledning. Sådana domar blir viktiga för hur medlemsländer, domstolar och myndigheter ska förstå EU-rätten framöver.

Svenska myndigheter kan redan ställa arbetsrättsliga krav

Svenska myndigheter har redan i dag rätt att ställa arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling. Om arbete utförs i Sverige ska villkor om lön, semester och arbetstid i många fall sättas utifrån nivåer i centrala kollektivavtal. Det framgår av Upphandlingsmyndighetens vägledning.

Avgörandet i EU-domstolen ger ytterligare stöd åt den linjen.

Blir stöd mot lönedumpning

– Det gör det lättare att använda offentlig upphandling för att motverka lönedumpning och osund konkurrens. Men utslaget i domstolen måste omsättas i praktisk handling, säger Johan Danielsson, s, som är vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor i Europaparlamentet.

– Riksrevisionen visade nyligen att arbetet med att ställa arbetsrättsliga krav i offentliga upphandlingar inte fungerar, eftersom de möjligheter som finns inte används, säger Johan Danielsson.

Konsekvensen blir att myndigheterna bidrar till lönedumpning och i övrigt dåliga arbetsvillkor hos sina leverantörer, helt i onödan.

Johan Danielsson (S).

Socialdemokraterna vill se skärpt lagstiftning

– Det är fullkomligt oacceptabelt och pinsamt för ett land som Sverige, säger Johan Danielsson och klargör att Socialdemokraterna anser att upphandling ska användas aktivt för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Det betyder att villkor enligt kollektivavtal ska gälla.

I den kommande översynen av EU:s upphandlingsdirektiv säger Johan Danielsson att Sverige bör verka för att det här tydliggörs i lagstiftningen, eftersom det har funnits osäkerhet.

– Lagstiftningen bör också skapa förutsättningarna för att förbjuda olika former av avarter som långa kedjor av underentreprenörer vid tilldelning av offentliga kontrakt, säger Johan Danielsson.