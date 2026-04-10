Efter att skyddsombuden vid sjukhuset lämnat in en begäran om arbetsmiljöåtgärder (6:6a) för cirka tre veckor sedan har verksamheten nu evakuerats och flyttats till andra lokaler.

Problemen har funnits i ungefär ett och ett halvt år, berättar ett av fackförbundet Vårdförbundets huvudskyddsombud vid sjukhuset, Malin Bergander.

– Vi har suttit tillsammans med arbetsgivaren och försökt ta reda på vad det här skulle kunna vara. Det har varit problem med vattenläckor och det finns fukt kvar på vissa ställen, säger Malin Bergander.

Tanken är att om problemen åtgärdas ska avdelningen flytta tillbaka så småningom.

– Det är ju tanken så klart. Vi hoppas att de hittar problemet, säger Malin Bergander.

Arbetet har sökt arbetsgivaren för en kommentar.