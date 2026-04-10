Livs hotar med strejk på två företag

Hittills i år har Livs lagt liknande varsel mot tre andra företag. I de fallen drogs varslen tillbaka efter att företagen tecknat kollektivavtal. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

De senaste varslen gäller Warfsholms bageri på Gotland samt förpackningsbolaget Mixing and Packaging AB som har verksamhet i Göteborg.

Enligt handlingar som Livs skickat till Medlingsinstitutet har facket under en längre tid försökt få till kollektivavtal med företagen, men utan framgång.

Nu varslar Livs om strejk och blockad. Stridsåtgärderna träder i kraft den 28 april om ingen överenskommelse nås innan dess.

Tidigare i år har Livs lagt liknande varsel mot tre andra företag. I de fallen drogs varslen tillbaka efter att bolagen tecknat kollektivavtal, bland annat restaurangkedjan Chopchops matfabrik utanför Stockholm.

Förra året var Livs det enda fackförbundet som varslade om stridsåtgärder mot företag utan kollektivavtal. Totalt lades åtta sådana varsel – samtliga löstes genom att kollektivavtal kom på plats.