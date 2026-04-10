Livs hotar med strejk på två företag
Livs kräver kollektivavtal med ett bageri på Gotland och med ett förpackningsföretag i Göteborg och har därför varslat om strejk och blockad. Hittills i år har Livs varslat om stridsåtgärder mot fem företag som saknar kollektivavtal.
De senaste varslen gäller Warfsholms bageri på Gotland samt förpackningsbolaget Mixing and Packaging AB som har verksamhet i Göteborg.
Enligt handlingar som Livs skickat till Medlingsinstitutet har facket under en längre tid försökt få till kollektivavtal med företagen, men utan framgång.
Nu varslar Livs om strejk och blockad. Stridsåtgärderna träder i kraft den 28 april om ingen överenskommelse nås innan dess.
Tidigare i år har Livs lagt liknande varsel mot tre andra företag. I de fallen drogs varslen tillbaka efter att bolagen tecknat kollektivavtal, bland annat restaurangkedjan Chopchops matfabrik utanför Stockholm.
Förra året var Livs det enda fackförbundet som varslade om stridsåtgärder mot företag utan kollektivavtal. Totalt lades åtta sådana varsel – samtliga löstes genom att kollektivavtal kom på plats.