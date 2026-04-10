Inte ens den som överlever en terrorattack kan räkna med sjukförsäkringen

I Sverige kan den som gör sin plikt kräva sin rätt.

Eller?

I samband med årsdagen för terrordådet på Drottninggatan publicerade Aftonbladet en debattartikel skriven av en kvinna vid namn Saga Berlin. Hon är en av dem som för nio år sedan blev påkörd av lastbilen på vansinnesfärd.

Kafkaliknande process

Sagas skador är permanenta. Hennes arbetsförmåga är kraftigt nedsatt och nio år senare lider hon fortfarande av sina skador.

Men inte bara.

Trots att många år har gått fortsätter Sagas kamp mot systemet. Terroröverlevare är ett relativt nytt fenomen och att buntas ihop med övriga trafikskador har inneburit krångel med att få rätt hjälp och stöd.

Men så är det inte. Hon beskriver en kafkaliknande process där hon aldrig får varken hjälpen hon har rätt till eller ro att på riktigt försöka landa och återhämta sig. Trots att hon inte klarar av att arbeta mer än femtio procent (och fått rätt i förvaltningsrätten) så nekas Saga ersättning.

I stället för stöd, hjälp och traumabehandling lämnas hon ensam att navigera ett stelbent system där hon som terroröverlevare hamnat i kläm.

Inbyggt systemfel

Så här har det inte alltid varit, men så krasst är alltså vårt system i dag. Den som inte kan påvisa att den är på väg tillbaka till jobbet inom överskådlig tid prövas i stället mot hela arbetsmarknaden. Det finns inget ”i väntan på-stöd”.

Och trots att avslagen hos Försäkringskassan ökar och kraven på den som inte orkar arbeta är stora. Det räcker inte längre med att en läkare bekräftar att du inte klarar av att arbeta, du kan alltså bli utan samhällets stöd ändå.

Men det är för många i Sverige som inte jobbar. Trots att de flesta verkar rörande överens om att det är dåligt för både den enskildes ekonomi och för samhället i stort så diskuteras frågan rätt lite.

För den som vill finns alternativ, säger arbetsmarknadsministern. Vi måste bryta bidragsberoendet, säger socialförsäkringsministern. Den som kan jobba ska jobba och många arbetar för lite, säger statsministern.

Alla är överens om arbetslinjen

Det låter ju rätt och riktigt. Man ska ju jobba och göra rätt för sig. Bidrag ska vara ett tillfälligt stöd i jakt på ny sysselsättning. Så tycker ju alla, egentligen.

När sittande regering lyfter frågan så är det utifrån misstanke och misskötsel. Om att bryta bidragsberoende, bidragstak och eget ansvar. Nästa steg blir det som kommit att kallas bidragspolis.

Sedan Ulf Kristerssons gäng tog över har regler skärpts och de har infört det brett kritiserade bidragstaket. Eget ansvar väger tyngre än politiska insatser, har människor i behov av stöd fått höra. Och det märks så klart även i praktiken.

Men så dyker de upp, de svåra fallen. De där som får en att stanna upp och som ger en svartvit fråga nyanser. Som Saga Berlin, en av dem som överlevde terrordådet på Drottninggatan i Stockholm.

Saga kan ju inte jobba som förr, men med dagens system verkar det näst intill omöjligt att bevisa. I den officiella statistiken förvandlas hon till en av alla dem som alltså inte gör det hon ska.

Inte lätt att gå på bidrag

Och trots att många i dag inte verkar vilja låtsas om det så handlar ju politik till syvende och sist om människor och människors liv. I bästa fall låter politiken människor och deras öden ta plats i det politiska samtalet.

I stället hamnar fokus i frågor som rör socialförsäkringar på eget ansvar och alla blir orättvist hopbuntade till en olönsam massa.

Men hur mycket vi än snackar system och generella termer så hjälper det inte att säga saker som ”klipp dig och skaffa dig ett jobb”. Alla fall är olika och människor i Sverige har rättigheter bortom skyldigheterna.

Om Saga Berlins livssituation visar oss något våra ministrar inte verkar vilja låtsas om: det är inte lätt eller bekvämt att gå på bidrag, människors liv är inte svartvita och alla som stöter på problem är inte hopplösa latmaskar.