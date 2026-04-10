Elektrikerförbundet har under våren försökt teckna kollektivavtal med företaget Dynami i Vara. Företaget arbetar med solceller, batterier och andra energilösningar till lantbruket. Försöken har inte lett till att något kollektivavtal tecknats, då företaget sagt nej till detta.

Därför varslar nu Elektrikerförbundet om arbetsnedläggelse och blockad mot företaget.

”Undvika att konkurrera på lika villkor”

Förbundet skriver i ett pressmeddelande att ”utan kollektivavtal kan förbundet inte säkerställa villkor motsvarande kollektivavtalsnivå för sina medlemmar, exempelvis avseende pension, trygghetsförsäkringar och ersättningar. Företaget kan på detta sätt komma att undvika att konkurrera på lika villkor inom elinstallationsbranschen”.

Varslet innebär total arbetsnedläggelse. Samtidigt införs en blockad som innebär att inget arbete får utföras som omfattar företagets verksamhet, inklusive hantering av råvaror, produkter eller liknande.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 22 april 2026 klockan 06:00 och gäller tills dess att företaget tecknar kollektivavtal eller Elektrikerna väljer att återkalla stridsåtgärderna.

Tidningen har sökt företaget för en kommentar.