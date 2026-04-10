1,6 miljoner i månaden – hon tjänar mest av alla statliga toppchefer
Vattenfalls vd Anna Borg fick en löneökning på 65 000 kronor i månaden. SJ betalade över åtta miljoner kronor för att byta vd. Här är topplönerna på åtta statliga bolag.
1 Vattenfall
Energijätten Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg är stadig etta på lönelistan när vi tittar närmare på åtta statliga bolag.
Förra året tjänade hon 1 604 000 kronor i månaden.
Hon fick drygt 65 000 kronor mer i månaden jämfört med året innan, en löneökning på drygt 4,3 procent.
Det är något högre än den genomsnittliga löneökningen på arbetsmarknaden som beräknas bli 3,7 procent, enligt Medlingsinstitutet.
2 Telia
Tvåa på listan kommer teleoperatören Telias vd och koncernchef Patrik Hofbauer. Telia är ett börsnoterat bolag, med staten som största ägare.
Patrik Hofbauer tjänade 1 333 000 kronor i månaden i fjol.
Detta efter att ha fått bäst löneökning av samtliga på denna lista – drygt 6,7 procent.
3 Postnord
Annemarie Gardshol, vd och koncernchef på Postnord, närmar sig miljonen i månadslön.
Hennes lön i fjol var 991 000 kronor i månaden.
Löneökningen låg på 3,5 procent.
4 SJ
SJ:s vd Monica Lingegård fick lämna tågbolaget i början av 2026.
Innan dess tjänade hon 572 000 kronor i månaden. Detta efter en löneökning på 3,9 procent.
Det kostade SJ drygt 8,6 miljoner kronor att göra sig av med sin vd. I summan ingår avgångsvederlag och uppsägningskostnad, inklusive sociala avgifter.
5 Swedavia
Under året blev det klart att Swedavias Jonas Abrahamsson skulle ersätta SJ:s vd.
Han fortsatte att jobba för flygplatsoperatören året ut. För det fick han 519 000 kronor i månaden.
Löneökningen blev på 3,2 procent.
Det är ännu inte känt vad Jonas Abrahamsson tjänar som vd på SJ.
6 Svevia
Svevia är det statliga bolaget som sköter om vägar och infrastruktur.
Vd:n Joachim Hallengren tjänar 479 000 kronor i månaden.
Hans löneökning låg på drygt 4,5 procent.
7 Green Cargo
Det statliga godsbolaget Green Cargo kämpar med lönsamheten. I januari i år tvingades de varsla 115 tjänster.
Green Cargo leds av vd:n Henrik Dahlin. Förra året fick han en lön på 396 000 kronor i månaden.
Löneökningen låg på 2,6 procent.
8 Infranord
Infranord är det statliga bolaget som sköter järnvägsunderhåll.
Vd är Stefan Gustavsson. Han tjänade 318 000 kronor i månaden i fjol.
Han var också den som hade blygsammast löneökning på den här listan: cirka 0,7 procent.