1 Vattenfall

Energijätten Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg är stadig etta på lönelistan när vi tittar närmare på åtta statliga bolag.

Förra året tjänade hon 1 604 000 kronor i månaden.

Hon fick drygt 65 000 kronor mer i månaden jämfört med året innan, en löneökning på drygt 4,3 procent.

Det är något högre än den genomsnittliga löneökningen på arbetsmarknaden som beräknas bli 3,7 procent, enligt Medlingsinstitutet.

Patrik Hofbauer, koncernchef på Telia.

2 Telia

Tvåa på listan kommer teleoperatören Telias vd och koncernchef Patrik Hofbauer. Telia är ett börsnoterat bolag, med staten som största ägare.

Patrik Hofbauer tjänade 1 333 000 kronor i månaden i fjol.

Detta efter att ha fått bäst löneökning av samtliga på denna lista – drygt 6,7 procent.

3 Postnord

Annemarie Gardshol, vd och koncernchef på Postnord, närmar sig miljonen i månadslön.

Hennes lön i fjol var 991 000 kronor i månaden.

Löneökningen låg på 3,5 procent.

Monica Lingegård, tidigare vd för SJ.

4 SJ

SJ:s vd Monica Lingegård fick lämna tågbolaget i början av 2026.

Innan dess tjänade hon 572 000 kronor i månaden. Detta efter en löneökning på 3,9 procent.

Det kostade SJ drygt 8,6 miljoner kronor att göra sig av med sin vd. I summan ingår avgångsvederlag och uppsägningskostnad, inklusive sociala avgifter.

5 Swedavia

Under året blev det klart att Swedavias Jonas Abrahamsson skulle ersätta SJ:s vd.

Han fortsatte att jobba för flygplatsoperatören året ut. För det fick han 519 000 kronor i månaden.

Löneökningen blev på 3,2 procent.

Det är ännu inte känt vad Jonas Abrahamsson tjänar som vd på SJ.

6 Svevia

Svevia är det statliga bolaget som sköter om vägar och infrastruktur.

Vd:n Joachim Hallengren tjänar 479 000 kronor i månaden.

Hans löneökning låg på drygt 4,5 procent.

7 Green Cargo

Det statliga godsbolaget Green Cargo kämpar med lönsamheten. I januari i år tvingades de varsla 115 tjänster.

Green Cargo leds av vd:n Henrik Dahlin. Förra året fick han en lön på 396 000 kronor i månaden.

Löneökningen låg på 2,6 procent.

8 Infranord

Infranord är det statliga bolaget som sköter järnvägsunderhåll.

Vd är Stefan Gustavsson. Han tjänade 318 000 kronor i månaden i fjol.

Han var också den som hade blygsammast löneökning på den här listan: cirka 0,7 procent.