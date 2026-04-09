”Vi blir inte friskare för att våra chefer får åka på kurs”

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) presenterar åtgärder för att få ner sjuktalen i äldreomsorgen.

Ett av hennes viktigaste svar är att utbilda enhetschefer, alltså personalens närmaste chefer, i ledarskap.

Hon menar att det ska bidra till ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.

Missförstått äldreomsorgens kris

Men om regeringen tror att det är där problemet ligger har man missförstått äldreomsorgens kris. Vi blir inte sjuka för att chefen behöver några dagars ledarskapsutbildning.

Det är bristen på undersköterskor och vårdbiträden som gör att vi sliter sönder oss. Det är urusla löner som gör att vi har svårt att få fler kollegor.

Det är bristfällig schemaläggning som är orsaken till att vi inte får den återhämtning vi behöver.

Om det finns kommuner som anställt chefer med bristande ledarskap är det förstås ett problem. Men det förklarar inte äldreomsorgens höga sjuktal, och det är inte där den stora arbetsmiljökrisen finns.

Cheferna är redan högutbildade

2021 genomförde Socialstyrelsen en kartläggning av verksamhetscheferna. Det framkom att de flesta har lång chefserfarenhet och att de dessutom är högutbildade.

I kartläggningen framgår att de själva efterlyser mer utbildning – och det tycks ju Anna Tenje nu bevilja.

Bristerna handlar om arbetsmiljön

Socialstyrelsen har också kartlagt bristerna i arbetsmiljön inom äldreomsorgen.

Där framgår det med största tänkbara tydlighet att det är brist på personal, ogenomtänkt schemaläggning samt minutstyrning som är de största hoten mot arbetsmiljön.

Där har vi orsaken till höga sjukskrivningstal bland undersköterskor och vårdbiträden.

Anna Tenje tycks inte ha läst den rapporten.

Hon återkommer i stället till en problembeskrivning som handlar om att äldreomsorgens personal är tämligen inkompetent.

Kompetensutveckling är svaret, menar hon den här veckan. En annan vecka är svaret hårdare krav för att få jobba i äldreomsorgen.

Med bättre villkor stannar vi kvar

Jag vill därför berätta för Anna Tenje:

De allra flesta av oss som jobbar i äldreomsorgen är redan mycket kompetenta.

Problemet är inte att vi kan för lite. Problemet är att villkoren är så dåliga att vi inte orkar stanna kvar.

Ge oss i stället bättre villkor, så att de allra bästa av oss vill stanna kvar i äldreomsorgen.

Anna Brandenberg undersköterska, Kristinehamn