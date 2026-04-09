Artikeln i korthet Sahlgrenska sjukhuset har haft problem med buller och vibrationer sedan 2019 på grund av ombyggnationer, vilket lett till hälsoproblem för personalen med bland annat Tinnitus .

Arbetsmiljöverket har förbjudit arbete i lokalerna från 1 juli och har beslutat om ett ovanligt högt vite på fem miljoner kronor.

En permanent lösning förväntas inte vara klar förrän 2034.

Buller- och vibrationsproblemen har pågått sedan 2019 och beror på ständiga ombyggnationer, renoveringar och nybyggen i omgivningarna. Arbetsgivaren har försökt med olika åtgärder som hörselkåpor, visst hemarbete, utökad rotation för personalen med mera men hälsoproblemen har fortsatt.

Ett så högt vitesbelopp som fem miljoner kronor är relativt ovanligt, säger Martin Wennerström, sektionschef hos Arbetsmiljöverket i Västra Götaland.

­– Oftast är det ju inte så höga viten. Och det handlar ju om att det är en stor verksamhet och många berörda. Och sen så är det ju naturligtvis allvarlighetsgraden också‚ säger Martin Wennerström

Att problemen pågått så länge, som i sju år har också spelat in för storleken på vitet.

– Det är ju en lång tid för en arbetsgivare att inte ha haft förmågan att lösa problematiken.

36 procent med tinnitus

Av en kartläggning från november 2025 framgår bland annat att 36 procent av de anställda fått problem med tinnitus och nästan hälften upplevde ökad stress av problemen.

Enligt arbetsgivaren har bullermätningar visat att gränsvärden inte har överskridits. Men Arbetsmiljöverket påpekar i sitt beslut att man använt för höga riktvärden på 45 decibel. Enligt Arbetsmiljöverket bör ljudnivån under en arbetsdag inte överskrida 30 decibel vid stora krav på stadigvarande koncentration.

Det framgår inte av arbetsgivarens inlagor till Arbetsmiljöverket vad man tänker göra åt problemet på kort sikt. På lång sikt däremot bedömer Sahlgrenska att det kan dröja ända till 2034 innan en permanent lösning finns för placering av ultraljudsmottagningen. Skyddsombuden vid sjukhuset påpekar att det är alldeles för långt fram i tiden och undrar vad som händer innan dess.

Arbetet har sökt ansvariga vid Sahlgrenska sjukhuset och även skyddsombud från fackförbunden Vårdförbundet och Kommunal.